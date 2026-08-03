Lo que parecía una tarde como cualquier otra terminó cambiando la vida de una familia de Allen. Un vecino llegó sobre la hora a su agencia de confianza para hacer una jugada de Quiniela y, casi por casualidad, terminó llevándose los dos últimos cupones disponibles del Sorteo Extraordinario de junio del Patagonia Telebingo. Apenas dos días después descubrió que uno de ellos lo había convertido en el flamante ganador de una espectacular Fiat Titano 4x4 0 kilómetro.

La historia tuvo un giro inesperado cuando el titular de la Agencia Oficial 53, conocido en la ciudad como el "Gringo de la Suerte", apareció personalmente en la casa del apostador para darle la noticia. Al principio, el hombre creyó que se trataba de una broma. Sin embargo, cuando comprobó el número del cartón ganador no pudo contener la emoción: entre lágrimas y abrazos entendió que la fortuna había tocado su puerta.

Pero el momento más emotivo todavía estaba por llegar. Sin dudarlo, el ganador tomó una decisión que sorprendió incluso a sus seres queridos: la camioneta no sería para él. Levantó el teléfono, llamó a su hija Martina y le anunció que el premio tenía dueña. La joven, incrédula por la noticia, descubrió en la misma conversación que su padre había decidido regalarle el vehículo.

Con una enorme sonrisa, Martina se convirtió oficialmente en la propietaria de la flamante Fiat Titano 4x4. Durante la entrega del premio contó que en su familia existe una tradición de años de jugar al Patagonia Telebingo y que, después de mucho tiempo intentando, finalmente la suerte les sonrió con uno de los premios más importantes del juego.

El inesperado regalo convirtió un premio millonario en un momento familiar cargado de emoción, agradecimiento y recuerdos que, según reconocieron, difícilmente olvidarán. Lejos de pensar que la fortuna se agotó, Martina aseguró que seguirá apostando al juego oficial y ya tiene la mirada puesta en el próximo Sorteo Extraordinario de septiembre. Convencida de que "la suerte llega cuando menos lo esperás".