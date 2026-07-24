El caso de maltrato animal que conmocionó a Neuquén tendrá un nuevo capítulo este sábado, pero esta vez en las calles. Organizaciones proteccionistas convocaron a una marcha para reclamar por la liberación del hombre acusado de golpear a un perro con un hierro, una decisión judicial que generó una fuerte repercusión entre vecinos y defensores de los animales.

La convocatoria comenzó a difundirse este jueves a través de redes sociales y busca reunir a quienes consideran que hechos de este tipo no pueden quedar sin una respuesta social.

La marcha ya tiene fecha, hora y lugar

La movilización fue impulsada por la organización Perros Rescatados de Neuquén, que publicó un video invitando a participar del reclamo.

La concentración será este sábado 25, a las 14, en la esquina de Lago Viedma y Rosario, en la ciudad de Neuquén.

Además de asistir a la marcha, los organizadores pidieron a quienes no puedan participar que colaboren difundiendo la convocatoria para ampliar el alcance del reclamo.

Del brutal ataque a la convocatoria para marchar

El caso comenzó el pasado 18 de julio, cuando un hombre fue denunciado por golpear a un perro con un fierro en un sector de la ciudad de Neuquén. La agresión, que fue el día 12 del mes, quedó registrada en imágenes gracias a las cámaras del Monitoreo Urbano, y que rápidamente comenzaron a circular y dieron origen a una investigación por presunto maltrato animal.

Según la acusación de la fiscalía, el hombre atacó al animal con una barra de hierro y luego fue demorado por personal policial. La investigación avanzó en las horas siguientes mientras organizaciones proteccionistas y vecinos seguían de cerca el caso.

Con el avance de la causa, el acusado, identificado por sus iniciales P.M.A.V., fue imputado por presunto maltrato animal. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad luego de un acuerdo alcanzado durante el proceso judicial, una resolución que provocó un fuerte debate entre quienes siguen este tipo de causas.

La decisión judicial fue el punto de partida para una nueva convocatoria pública. La organización Perros Rescatados de Neuquén difundió un video en sus redes sociales para invitar a la comunidad a participar de una marcha en rechazo al maltrato animal.

La movilización está prevista para este sábado 25, a las 14, en la intersección de Lago Viedma y Rosario, en la ciudad de Neuquén. Además de convocar a quienes puedan asistir, los organizadores pidieron compartir la invitación en redes sociales para ampliar la participación en el reclamo.

"Estamos cansados del maltrato animal"

Desde la organización convocante explicaron el motivo de la movilización con un mensaje difundido en redes sociales.

"Estamos cansados del maltrato animal. Este caso nos tiene profundamente afectados y queremos que la sociedad se involucre para decir basta", dijeron en un video difundido en las redes sociales.

Los organizadores indicaron que continuarán difundiendo la convocatoria a través de las redes sociales de Perros Rescatados de Neuquén y del perfil de Instagram Transporte CACDOC, con el objetivo de sumar participantes al reclamo previsto para este sábado.