El secretario del COPADE, Rubén Etcheverry, estimó que la población de Neuquén oscila actualmente en torno a los 800.000 habitantes, a partir de un análisis técnico realizado sobre distintas bases estadísticas provinciales y proyecciones demográficas actualizadas al año 2025.

La proyección elaborada ubica la población provincial en torno a los 793.288 habitantes, consolidando a Neuquén como una de las provincias con mayor crecimiento relativo de la Argentina.

Las cifras se determinaron sobre la base de un análisis elaborado con datos del padrón electoral, de la matrícula educativa, de proyecciones de crecimiento demográfico y de estimaciones sobre el universo de residentes que arribaron a la Provincia y aún no realizaron el cambio de domicilio.

Según explicó Etcheverry, “Neuquén atraviesa uno de los procesos de crecimiento más importantes del país, impulsado por el desarrollo económico, turístico, productivo y energético, lo que genera mayores expectativas y una permanente expansión demográfica en todo el territorio”.

El informe toma como principal referencia el padrón electoral provincial a septiembre de 2025, que registra 581.437 personas mayores de 16 años habilitadas para votar. A ese dato se incorporaron otras variables demográficas y educativas para construir una proyección más amplia de la población total.

Entre los componentes analizados se encuentran las estadísticas educativas provinciales, que contabilizan 53.652 estudiantes de entre 5 y 9 años y 64.664 estudiantes de entre 10 y 14 años. Asimismo, se sumó una estimación de 12.933 jóvenes de 15 años y una proyección de 43.195 niños y niñas de entre 0 y 4 años, elaborada en base a la pirámide poblacional provincial.

Estos números concuerdan con lo informado por el Renaper en su página oficial (estadisticas.renaper.gob.ar/app_poblacion), Sistema Estadístico de la Población, que señala una población de la Provincia para el año 2025 de 768.051 habitantes (386.607 varones y 381.368 mujeres).

El estudio también contempla aproximadamente 18.000 personas residentes en Neuquén que aún no realizaron la actualización de domicilio en los registros oficiales.



