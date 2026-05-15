Neuquén reafirmó su estrategia de desarrollo energético con eje en la expansión de infraestructura, la sostenibilidad y el fortalecimiento de los controles ambientales durante las XXIII Jornadas Argentina Sustentable, realizadas en la capital provincial con la participación de funcionarios, empresas y organismos vinculados al sector energético.

Durante el encuentro, el secretario del Consejo de Planificación y Acción para el desarrrollo de la provincia de Neuquén (COPADE) Rubén Etcheverry, destacó el rol estratégico de la provincia en el nuevo escenario energético global y remarcó que el crecimiento de la demanda internacional de energía abre nuevas oportunidades para el desarrollo de infraestructura vinculada a Vaca Muerta.

Según explicó, la disponibilidad de recursos gasíferos y la ubicación geopolítica de la Norpatagonia convierten a la región en un polo atractivo para inversiones energéticas, tecnológicas y de infraestructura asociada, incluyendo proyectos vinculados a data centers y sistemas de abastecimiento energético de gran escala.

“Neuquén es una provincia preocupada y ocupada en el cuidado de su ambiente. La sostenibilidad es un eje transversal del desarrollo y será clave para el futuro de la industria, el turismo y la producción”, afirmó Etcheverry.

El funcionario sostuvo además que la provincia trabaja en políticas orientadas a reducir impactos ambientales y mejorar la eficiencia logística de la industria hidrocarburífera, dentro de una agenda de planificación hacia 2030 y con visión estratégica a 2050 impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

En ese marco, Etcheverry aseguró que Vaca Muerta tiene capacidad para abastecer la creciente demanda energética mundial con menores niveles de emisiones y destacó que el desarrollo energético debe avanzar acompañado por infraestructura sustentable y reglas claras para atraer inversiones de largo plazo.

Por su parte, el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, presentó los avances de la política provincial de monitoreo y control de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector hidrocarburífero.

El funcionario explicó que desde 2025 todas las operadoras del segmento upstream que desarrollan actividades de exploración y producción en Neuquén deben reportar obligatoriamente sus emisiones bajo un sistema unificado diseñado por la provincia.

La iniciativa busca construir una base de datos homogénea y confiable para medir emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente metano, considerado uno de los principales desafíos ambientales de la actividad hidrocarburífera.

Nogueira señaló que el esquema prevé una implementación progresiva hasta 2030, incorporando metodologías más complejas y precisas para mejorar la trazabilidad ambiental de la industria.

En tanto, la directora provincial de Hidrocarburos, Magalí Alonso, destacó que la provincia impulsa un modelo de desarrollo hidrocarburífero basado en criterios de sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo productivo.

“Cuando hablamos de sostenibilidad pensamos en toda la cadena de valor: desde la exploración hasta el cierre de los proyectos”, afirmó Alonso durante la apertura de las jornadas.

La funcionaria remarcó que las inversiones energéticas deben garantizar integridad operativa, cuidado ambiental y condiciones adecuadas para las comunidades y el entorno. Además, sostuvo que la sustentabilidad no debe interpretarse como una limitación para el desarrollo energético, sino como una condición necesaria para otorgar legitimidad y previsibilidad a largo plazo.

El encuentro reunió además a representantes de Río Negro, empresas del sector energético y organismos técnicos que analizaron los desafíos vinculados a infraestructura, transición energética y reducción de emisiones en la industria hidrocarburífera.