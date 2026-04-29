El Gobierno de Neuquén adjudicó ayer la construcción del Puente Carranza y la pasarela Cuyín Manzano. Se trata de obras sobre la Ruta 5 claves para fortalecer la infraestructura hídrica en la región.

Además, la pasarela sobre Cuyín Manzano solucionará una demanda histórica de 24 familias que viven al otro lado del río y que deben atravesarlo en el día a día a pie o a caballo.

Sobre este tema habló la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

En primer lugar expresó: “Ayer fue un día muy emocionante para todos, era una obra esperada y prometida. Lo más importante es cuando se firma el contrato con la empresa. Empezaremos con la pasarela sobre el río Cuyín Manzano que viene a solucionar un problema histórico que tienen 24 familias”.

En ese sentido continuó: “No hacemos obras pensando en un rédito electoral, sino en eliminar injusticias que hay en toda la Provincia. Se trata de familias que debían atravesar un río que cuando crece se vuelve muy peligroso. Pudimos celebrar esto y es el puntapié de una obra que dará calidad de vida a las personas que viven en la región”.

“Familias cruzaban a caballo o a pie. Se construirá de una manera segura para evitar que suceda lo que pasó con la pasarela anterior, es decir, 400 metros arriba, es un lugar mucho más seguro”, manifestó Esteves.

Con una inversión de $1.803.637.474 y un plazo de ejecución de nueve meses, el proyecto beneficiará de manera directa a las 24 familias del paraje Cuyín Manzano, garantizando un cruce seguro y conectividad permanente durante todo el año.

Puente sobre el arroyo Carranza

Sobre este tema, la funcionaria dijo que “es un puente extenso que tiene una inversión mucho más grande. Viene a solucionar un problema histórico porque con cada tormenta el arroyo recibe el aporte del agua y deja aislado a Rincón de los Sauces”.

“El Gobernador manifestó la necesidad de apurar las obras más allá de los plazos que hay que cumplir”, cerró la ministra.



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