El Gobierno de Neuquén adjudicó la construcción del Puente Carranza y la pasarela Cuyín Manzano. Se trata de obras sobre la Ruta 5 claves para fortalecer la infraestructura hídrica en la región.

A través de su cuenta de X, Figueroa manifestó: “Adjudicamos la construcción del Puente Carranza sobre la Ruta 5 y la pasarela de Cuyín Manzano. Son dos obras muy esperadas por los vecinos de cada localidad”.

Y comentó: “Se trata de obras fundamentales y largamente demandadas: más de 40 años de espera en Rincón de los Sauces y más de 30 en Cuyín Manzano. Hoy avanzamos con infraestructura que conecta comunidades, respeta el ambiente y ordena el desarrollo para distribuir oportunidades de manera territorial”.

Con una inversión de $1.803.637.474 y un plazo de ejecución de nueve meses, el proyecto beneficiará de manera directa a las 24 familias del paraje Cuyín Manzano, garantizando un cruce seguro y conectividad permanente durante todo el año.

Participaron entre otros el gobernador, Rolando Figueroa; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; y la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda.

Los detalles de la obra

La nueva estructura estará emplazada en un sector estratégico del río, donde las condiciones naturales permiten su instalación, y reemplazará al puente que fuera arrasado por una crecida extraordinaria. De esta manera, mejorará el acceso al sistema de salud, y se permitirá asegurar la continuidad educativa de niñas, niños y jóvenes, y fortalecer el abastecimiento de insumos esenciales para las familias de la zona, especialmente durante el invierno, cuando las crecidas y nevadas dificultan los cruces.

La pasarela contará con una moderna superestructura metálica de 105 metros de luz, apoyada sobre fundaciones de hormigón armado en ambas márgenes, con tablero de losetas pretensadas y barandas de seguridad. Así, el Gobierno provincial continúa ejecutando obras que integran el territorio, mejoran la calidad de vida de las comunidades rurales y consolidan un Neuquén más seguro, conectado y con igualdad de oportunidades para cada localidad.

“El gobierno escuchó y trae soluciones para garantizar el acceso porque cuando había situaciones de emergencia en se cortaba el arroyo Carranza y era lamentable ver la desesperación de muchas familias para poder trasladarse”, manifestó la intendenta Norma Sepúlveda.

Hipólito Salvatori, secretario de Ambiente y Recursos Naturales, subrayó la importancia de los convenios porque “representan obras que atienden a las necesidades de la sociedad. Estamos reorganizando los recursos para redistribuirlos en obras que se necesitan desde hace muchos años”, y agregó que “la gestión de los equipos técnicos que desarrollan estos proyectos ejecutivos para poder llevar adelante estas licitaciones y hacer obras de calidad que perduren en el tiempo”.