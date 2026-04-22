La Cooperativa CALF informó que este jueves se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintas zonas aledañas al Río Senguer, entre las calles Leguizamón y Bosch, así como en Gatica, entre Río Senguer y la costa del Río Limay, incluyendo la zona del bombeo EPAS en la intersección de Leguizamón y Río Senguer.

El corte se realizará de 8:30 a 12:30 y responde a trabajos de mantenimiento integral de la red, poda preventiva y renovación de equipamiento, con el objetivo de optimizar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

CALF recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias para minimizar inconvenientes durante el período sin suministro. Para consultas o información adicional, la cooperativa recordó que se encuentra disponible su asistente virtual “Lumi”, a través de WhatsApp.

Los trabajos forman parte del plan de mejora y modernización de la infraestructura eléctrica de la ciudad, buscando garantizar un servicio más seguro y confiable para los usuarios.