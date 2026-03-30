La Cooperativa CALF expuso su estrategia de crecimiento y diversificación en el Foro Regional AGEI, realizado en el Hotel Casino Magic de Neuquén. Florencia Quiroga Panelli, gerenta de Finanzas y Energías Renovables, participó del panel “Jóvenes Talentos Neuquinos”, donde detalló los avances en energías renovables, infraestructura y conectividad en la ciudad.

Según explicó, la cooperativa avanza con nuevas unidades de servicio que incluyen CALF Renova, CALF INFRA, CALFIBRA y CALF PAY, en el marco de una política de expansión impulsada por su conducción.

Un hito nacional: ATE Neuquén con energía solar propia

Uno de los anuncios centrales fue la instalación de un sistema de autogeneración solar en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén, ejecutado a fines de 2025.

Se trata de la primera seccional sindical del país en generar su propia energía.

“Ya hay más de 40 usuarios generando su propia energía en la ciudad”, indicó Quiroga Panelli, quien además destacó que CALF instaló más de 150 kWp y cuenta con proyectos en cartera que superan los 200 kWp.

Desarrollo integral en energías renovables

La cooperativa también señaló que es la única distribuidora eléctrica del país que ofrece soluciones completas de generación solar, incluyendo diseño, instalación y mantenimiento.

Entre los casos destacados se encuentra el primer local de McDonald’s en Argentina con autogeneración solar, desarrollado por CALF Renova.

Infraestructura e inclusión en barrios de Neuquén

Durante la exposición, la gerenta remarcó el trabajo conjunto entre CALF y la Municipalidad de Neuquén para ampliar el acceso a la energía en sectores sin cobertura.

A través de CALF INFRA, se ejecutan obras vinculadas a la regularización de asentamientos, con foco en garantizar servicios básicos.

Una de las intervenciones más recientes es el tendido de una línea de media tensión en la meseta neuquina, destinada a abastecer zonas sin acceso eléctrico.

“Es inclusión y reconocimiento del acceso a la energía como un derecho”, señaló.

Diversificación y nuevas unidades de servicio

La cooperativa avanza en un proceso de diversificación que incluye:

CALF INFRA: obras de infraestructura

obras de infraestructura CALFIBRA: red de conectividad con más de 800 km desplegados

red de conectividad con más de 800 km desplegados CALF PAY: billetera virtual

billetera virtual CALF Renova: energías renovables

Según Quiroga Panelli, este esquema implica una gestión financiera transversal, vinculada a la toma de decisiones estratégicas y al desarrollo de nuevos proyectos.

Jóvenes profesionales en roles estratégicos

En el panel del Foro AGEI, integrado por referentes jóvenes de distintos sectores, se destacó el rol actual de las nuevas generaciones en instituciones clave.

“Los jóvenes no somos el futuro, somos parte del presente”, afirmó la gerenta, al referirse a la incorporación de equipos jóvenes en la conducción de nuevas unidades dentro de CALF.