Cuatro reconocidos espacios públicos de Neuquén serán sede de las colonias de invierno

El secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de las colonias de invierno que se llevarán a cabo entre el 13 y el 24 de julio en la capital provincial, que van a coincidir con el receso invernal venidera en las escuelas públicas de la Provincia.

En primer lugar expresó: “Tenemos diagramadas tres actividades. Por la mañana, del 13 al 24 de julio, tenemos la colonia de vacaciones para personas con discapacidad que van de las 9.30 a las 12.30. Por la tarde, en los centros deportivos, funcionan los talleres para familias que van de los 6 a los 18 años y los horarios son de las 15.00 a las 18.00. Todas las actividades son en forma libre y gratuita”.

Comentó, además, que se incorporó una modalidad que es colonia de vacaciones en familia y que desarrollará en cuatro espacios reconocidos de la ciudad.

“Se trata de la Isla 132, la Península Hiroki, el Parque de los Dinosaurios y el Parque Norte, lugares en los que habrá actividades en forma masiva para que los turistas o los residentes pueden acercarse”, y dijo que “ahí no habrá inscripción, son actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza”.

Agregó además que “todo será dictado por el personal de la Municipalidad”.

Finalmente, Serenelli concluyó: “La metodología tiene que ver con que la forma de tener sentido de pertenencia es poner actividades en los espacios públicos que deben cuidarse”.

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