Neuquén capital se mueve en diferentes frentes deportivos, y desde la Secretaría de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén ya preparan diferentes eventos que irán en los meses de la segunda etapa del año: Mi Ciudad Corre, Copa Davis, MTB y un Ironman.

Mauricio Serenelli, a cargo de la mencionada área, repasó en el programa Grito Sagrado, que se emite por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, la amplia cartera deportiva que tendrá la ciudad, con eventos hasta de carácter internacional.

El más sobresaliente es el Ironman, competencia de triatlón de ultra distancias más exigente del mundo, cuenta con tres categorías donde la ciudad recibirá el 6 de diciembre el formato C (50-30) “tuvimos al equipo técnico internacional en la ciudad, y le entregamos una carpeta técnica con un informe de 150 hojas, eso va a Estados Unidos donde se analizan espacios, calidad de agua, hasta la cantidad de oferta hotelera. Ironman tiene un formato con un estándar muy alto. Pasamos el corte y ahora tenemos el contrato en la mano” dijo Serenelli, quien resaltó que en próximas ediciones se podrá subir de categorías.

El Ironman llegará a Neuquén por primera vez en diciembre

Por otro lado, ya se prepara el mes aniversario de la ciudad, donde habrá tres grandes eventos que dejarán a Neuquén en vista de todo el país. Comenzará con el MTB para adultos, competencia ciclística que nació desde la escuela municipal, la idea será una prueba para 350 competidores, con el paseo de las bardas como punto de origen, donde está el polo tecnológico, “Queremos inculcar la carrera para que se diagrame, y que el vecino la pueda ver. La idea es correr para pasarla bien y ponerla en un calendario anual”.

Por otro lado, estará la Copa Davis en el Ruca Che, evento de primera línea internacional que tendrá el trabajo en conjunto del gobierno provincial y municipal, mientras que septiembre cerrará con la clásica prueba de Mi ciudad Corre, pautada para el 27 del mismo mes.

El trekking nocturno está pautado para el 25 de julio

Por lo pronto, se viene el trekking nocturno el 25 de julio, carrera que tendrá 10 kilómetros iniciando desde el SAF de Confluencia y recorriendo los nuevos espacios del Paseo de la Costa. Las inscripciones están abiertas para la prueba que tiene el lema “hacelo como quieras”.

“Cuando entramos en gestión teníamos dos grandes eventos importantes: la carrera de 20 kilómetros, y si teníamos suerte el Rally. Hoy tenemos 36 eventos en la ciudad de los cuales denominamos eventos espectáculos propios de la ciudad, y después lo que organizan escuelas, secretaría, con formato de vecinos e infancias” dijo Serenelli.

La entrevista a Mauricio Serenelli en Grito Sagrado