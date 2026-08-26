A pocos días del inicio de la XII Feria Internacional del Libro de Neuquén, un evento multitudinario que ya tiene confirmados a sus principales invitados nacionales, afuera del Museo Nacional de Bellas Artes ya puede verse el armado de la carpas.

La organización del predio comenzó hace algunas horas, tal como había adelantado la Jefa de Gabinete María Pasqualini, y ya comenzaron a realizarse algunas actividades vinculadas al mes aniversario de la ciudad.

Como en cada edición, el evento incluirá actividades, charlas, stands y presentaciones de escritores, periodistas, dramaturgos y referentes del pensamiento argentino.

La Feria "Marcelo Martín Berbel", que se desarrollará bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, tendrá lugar durante diez días, del viernes 11 al domingo 20 de septiembre, con epicentro en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de los alrededores.

La edición 2026 contará con 140 presentaciones de libros, 53 actividades para visitas escolares, 10 charlas y talleres especiales para público general y 14 espectáculos familiares, distribuidos en tres auditorios y otros espacios culturales.

Entre los grandes nombres que formarán parte de la programación se encuentran Verónica Boix, Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.

La agenda completa: