A pocos días del inicio de la XII Feria Internacional del Libro de Neuquén, un evento multitudinario que ya tiene confirmados a sus principales invitados nacionales, afuera del Museo Nacional de Bellas Artes ya puede verse el armado de la carpas.
La organización del predio comenzó hace algunas horas, tal como había adelantado la Jefa de Gabinete María Pasqualini, y ya comenzaron a realizarse algunas actividades vinculadas al mes aniversario de la ciudad.
Como en cada edición, el evento incluirá actividades, charlas, stands y presentaciones de escritores, periodistas, dramaturgos y referentes del pensamiento argentino.
La Feria "Marcelo Martín Berbel", que se desarrollará bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, tendrá lugar durante diez días, del viernes 11 al domingo 20 de septiembre, con epicentro en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de los alrededores.
La edición 2026 contará con 140 presentaciones de libros, 53 actividades para visitas escolares, 10 charlas y talleres especiales para público general y 14 espectáculos familiares, distribuidos en tres auditorios y otros espacios culturales.
Entre los grandes nombres que formarán parte de la programación se encuentran Verónica Boix, Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.
La agenda completa:
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Viernes 11 de septiembre: A las 20, la programación de invitados nacionales comenzará con Verónica Boix, quien ofrecerá el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.
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Sábado 12 de septiembre: A las 19, el periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentará su novela Cabrón (Alfaguara), en una conversación moderada por la socióloga, periodista y escritora Eugenia Zicavo.
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Más tarde, a las 21, llegará uno de los momentos más esperados de la Feria: Alejandro Dolina presentará en Neuquén su emblemático espectáculo “La venganza será terrible”, que combina literatura, música, humor y reflexión.
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Domingo 13 de septiembre: A las 19, será el turno de Guillermo Martínez, quien presentará su novela Un crimen dialéctico (Seix Barral), también en una conversación moderada por Eugenia Zicavo. Martínez, autor de obras como Crímenes imperceptibles y Los crímenes de Alicia, es uno de los escritores argentinos de mayor reconocimiento internacional.
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Jueves 17 de septiembre: A las 20, el dramaturgo y director Mauricio Kartun brindará la masterclass “Manual de supervivencia teatral”. Kartun es considerado uno de los principales referentes del teatro argentino contemporáneo y llegará a la Feria para compartir su experiencia y conocimientos con el público.
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Viernes 18 de septiembre: La actividad continuará a las 18 con Martín Sivak, quien estará al frente del conversatorio “Periodismo, literatura y memoria. Una conversación con Martín Sivak”. El encuentro abordará los vínculos entre periodismo, literatura y memoria a partir de su trayectoria como periodista, escritor, docente universitario y editor.
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A las 20, el actor, director y dramaturgo Pompeyo Audivert llegará con “Habitación Macbeth”, una de las producciones teatrales más reconocidas de los últimos años.
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Sábado 19 de septiembre: A las 20, el filósofo Darío Sztajnszrajber y la periodista y escritora Soledad Barruti presentarán “Historias de amor y de muerte”, un espectáculo que cruza filosofía, literatura y reflexión para abordar algunos de los grandes interrogantes de la existencia.
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Domingo 20 de septiembre: El cierre de la programación de invitados nacionales será a las 20, con la presencia de la escritora Viviana Rivero, quien presentará su última novela, Ellas (Random House).