Cuidar +65 suma 10 profesionales y refuerza la atención a personas mayores

El Gobierno de Neuquén designará 10 profesionales destinados al programa Cuidar +65. A partir de estas incorporaciones, se facilita el acceso de las personas mayores a la atención médica mediante telemedicina, especialmente de aquellas que residen en localidades del interior, zonas rurales o sectores geográficamente alejados de los establecimientos de mayor complejidad.

+65 apunta al cuidado integral de las personas mayores de 65 años sin obra social ni prepaga, que residan en la provincia, promoviendo el bienestar y una mejor calidad de vida, a través de la entrega de lentes y de prótesis, entre otras prácticas.

Con la implementación de estas acciones, por decisión del gobernador Rolando Figueroa, se fortalece el primer nivel de atención, se mejora la capacidad resolutiva con la distribución de tareas y disponibilidad, para una cobertura adecuada, continua y equitativa de las distintas regiones sanitarias.

La telemedicina constituye una herramienta estratégica para ampliar la cobertura sanitaria, favorecer la comunicación entre los distintos efectores del sistema público y brindar respuestas oportunas, evitando traslados innecesarios de pacientes que, por su edad o condición de salud, presentan una mayor vulnerabilidad.

La estrategia provincial Cuidar +65 permite disminuir las barreras de acceso, optimizar los recursos disponibles y asegurar la continuidad de los tratamientos y controles médicos; debido a que la población registrada, requiere un abordaje integral, continuo y coordinado, atento a la prevalencia de enfermedades crónicas y las características geográficas y dispersión poblacional.

Estos 10 profesionales serán los encargados de efectuar teleconsultas sincrónicas y asincrónicas, realizar interconsultas con establecimientos asistenciales, hacer seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y evaluar situaciones que requieran derivación o atención presencial.

Asimismo, participarán en la actualización de las historias clínicas digitales integradas, en la elaboración de planes de seguimiento individualizados y en la articulación entre los distintos niveles de atención.





