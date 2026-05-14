El complejo de viviendas para adultos mayores de Neuquén se inaugurará en octubre

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves una recorrida por la obra del complejo habitacional para adultos mayores que se construye en la ciudad de Neuquén, que ya presenta un 65 por ciento de avance. El proyecto es impulsado por el Gobierno provincial a través del ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), y se prevé su inauguración para octubre. Cuenta con una inversión superior a los 2.400 millones de pesos.

La obra forma parte del plan Neuquén Habita y contempla la construcción de 32 viviendas -26 monoambientes y 6 de dos ambientes- además de un centro de día y una pileta climatizada cubierta. El complejo incluirá también espacios comunes, galerías, biblioteca, jardín de invierno, huertas, parrillas y sectores de encuentro pensados para promover la integración y el bienestar de las personas mayores.

Funcionarios destacaron la importancia de la obra para la comunidad

Durante la visita, estuvieron presentes la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; y Marcelo Blanda, en representación de la empresa a cargo de la ejecución.

Se trata del primero de una serie de proyectos similares que el gobierno provincial prevé replicar en las siete regiones de la provincia.

“Acabamos de recorrer una obra muy importante en la ciudad de Neuquén. Estamos viendo los avances de una obra que ya tiene un 65 por ciento”, destacó Bertoldi. La ministra señaló que “en octubre de este año vamos a poder inaugurarlo” y remarcó que el complejo contará con “32 habitaciones individuales, que pueden ser de a una o de a dos personas”, además de “una propuesta integral” destinada no solo a los residentes, sino también a jubilados y jubiladas de toda la provincia.

“Incorpora un natatorio, un gimnasio, un espacio de recreación, parrilla y comedor, con lo cual es una mirada integral de las necesidades que requieren nuestros adultos mayores”, sostuvo.

Por su parte, Koenig recordó que el proyecto había quedado paralizado tras el retiro del financiamiento nacional. “Esta era una obra que estaba parada. Cuando nosotros ingresamos al gobierno tenía financiamiento nacional, que después se terminó, y el Gobierno de la provincia asumió la responsabilidad de terminarla con fondos propios”, indicó.

El ministro aseguró que la Provincia logró reactivar más de 400 obras que estaban detenidas. “Hoy están en marcha y ya no tenemos más obras paralizadas”, afirmó. Además, destacó el proceso de renegociación llevado adelante por el Ejecutivo provincial y sostuvo que “verlas en marcha y en un proceso de casi terminarla nos pone muy contentos”. “Ese es un poco el objetivo del gobierno: ordenar las cuentas para redistribuir. Y acá está el resultado de la redistribución”, concluyó.

El complejo incluirá también espacios comunes, galerías, biblioteca, jardín de invierno, huertas, parrillas y sectores de encuentro.

El proyecto combina soluciones habitacionales con servicios de salud primaria, actividades recreativas, educativas y deportivas, en una propuesta integral orientada a fortalecer la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la continuidad de este tipo de obras estratégicas refleja la decisión de sostener la inversión pública en infraestructura social pese al retiro del Estado nacional en materia de obra pública.