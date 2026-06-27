Un neuquino donde hoy más hace falta

Mientras Venezuela intenta recuperarse de una de las mayores tragedias de los últimos años, un nombre de Neuquén volverá a estar en la primera línea de una misión humanitaria.

Luis Zúñiga, rescatista de Cutral Co, viajará en los próximos días para incorporarse al contingente argentino que ya comenzó a trabajar en las zonas devastadas por los terremotos que dejaron cientos de víctimas y graves daños materiales.

Su destino será La Guaira, uno de los lugares donde todavía continúan las tareas de búsqueda y asistencia.

Una misión que puede marcar la diferencia

Los equipos argentinos fueron asignados a la ciudad de Caraballeda, donde trabajan junto a especialistas locales y binomios de perros de búsqueda y rescate.

Allí cada jornada transcurre entre edificios dañados, estructuras colapsadas y familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos. En ese escenario, la experiencia de quienes llegan desde otros países resulta fundamental para ampliar las tareas de búsqueda y atención de los damnificados.

Una vida dedicada a ayudar

Para Luis Zúñiga no será su primer operativo de alta complejidad.

El rescatista ya participó en numerosas intervenciones en Neuquén y otras provincias. Entre ellas figuran el rescate de un criancero accidentado en Cerro Bandera, la recuperación del cuerpo de un vecino que cayó al río Neuquén en Sauzal Bonito y la búsqueda de un menor secuestrado por su padre en Añelo.

También integró el operativo desplegado durante los incendios forestales en Valle Magdalena, donde colaboró en tareas sanitarias, apoyo logístico y combate del fuego.

Mucho más que un rescatista

Además de su trabajo en emergencias, Zúñiga es enfermero y presta servicios en una empresa de emergencias del yacimiento Águila Mora.

Su formación incluye rescate en montaña, atención prehospitalaria, cartografía con posicionamiento satelital, conducción de vehículos 4x4 y asistencia en escenarios de desastre. También es el único profesional de la salud argentino certificado como Instructor de Enfermeros Tácticos de Combate por la Fundación Enfermeros Militares de Colombia.

Ese recorrido fue reconocido en distintas oportunidades por el Concejo Deliberante de Cutral Co por su permanente compromiso con las tareas de rescate y asistencia.

Una misión en medio de una tragedia que no deja de crecer

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron un escenario devastador en el norte de Venezuela. El último balance oficial elevó la cifra a 920 personas fallecidas, 3.360 heridas y más de 50.000 reportadas como desaparecidas, mientras los equipos de rescate continúan trabajando contra el tiempo para encontrar sobrevivientes entre los edificios colapsados.

En ese contexto, la llegada del contingente argentino y la próxima incorporación de Luis Zúñiga representan un refuerzo para las tareas de búsqueda y asistencia. Desde Cutral Co hasta una de las zonas más golpeadas por la catástrofe, el rescatista neuquino pondrá su experiencia al servicio de una misión cuyo objetivo es salvar vidas y acompañar a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de su historia.