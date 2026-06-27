La ayuda ya está donde más la necesitan

Después de horas de vuelo y una compleja coordinación logística, los tres aviones enviados por Argentina ya aterrizaron en Venezuela. Con ellos llegaron rescatistas, médicos, brigadistas, especialistas en emergencias y toneladas de equipamiento para asistir a las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

La confirmación llegó de boca del canciller Pablo Quirno, quien informó: "Ya han llegado a Venezuela los 3 aviones enviados ayer con nuestros rescatistas y equipamiento".

Equipos preparados para buscar sobrevivientes

La misión argentina no se limitó al traslado de insumos. El operativo incluyó cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR), médicos emergentólogos, enfermeros, expertos en estructuras colapsadas, operadores de drones y personal especializado acompañado por perros de búsqueda de la Armada Argentina y del Ejército.

También arribaron dos plantas potabilizadoras de agua con sus operadores, preparadas para abastecer a las zonas donde el acceso al agua potable quedó comprometido.

Mucho más que alimentos y medicamentos

Los aviones transportaron una importante cantidad de elementos destinados a quienes perdieron sus hogares o permanecen fuera de ellos.

Entre la carga llegaron 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas, medicamentos, una ambulancia y equipamiento especial para rescate, además de herramientas necesarias para trabajar entre edificios colapsados.

Argentina también colaborará para recuperar el aeropuerto

La asistencia continuará más allá de las tareas de rescate. Según confirmó Quirno, el Gobierno venezolano solicitó colaboración para rehabilitar el aeropuerto de Caracas, afectado por la emergencia.

Por ese motivo también viajaron directivos de Aeropuertos Argentina para colaborar en los trabajos técnicos que permitan restablecer plenamente la operatividad de la terminal aérea.

Comienza la etapa más difícil

Con los equipos ya desplegados sobre el terreno, ahora empieza el trabajo más complejo. Cada brigadista, cada médico y cada especialista deberá actuar en una emergencia donde el tiempo sigue siendo determinante para encontrar sobrevivientes, asistir a los heridos y ayudar a que miles de familias puedan empezar a reconstruir lo que los terremotos destruyeron en pocos segundos.