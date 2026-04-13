Desde la tranquilidad de Chos Malal hasta uno de los escenarios más importantes de la apicultura internacional, el nombre de David Riquelme volvió a destacarse. El joven productor neuquino logró posicionarse entre los diez mejores del mundo en el Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, realizado en el marco de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur 2026, en la localidad entrerriana de Maciá.

El evento, que se desarrolló los días 20, 21 y 22 de marzo, reunió a productores, especialistas y referentes del sector apícola de distintos puntos del país y del exterior. Allí, Riquelme obtuvo el quinto puesto en la categoría mieles oscuras y el octavo lugar en mieles claras, consolidando su lugar entre los principales exponentes del rubro.

No es la primera vez que su trabajo es reconocido.

No es la primera vez que su trabajo es reconocido. En ediciones anteriores ya había logrado destacarse, pero este año dio un paso más al posicionarse dentro del top 10 en ambas categorías, un logro que refleja constancia, conocimiento y una fuerte identidad productiva.

Detrás de estos premios hay una historia que se construyó con el tiempo, entre recuerdos de infancia y decisiones que marcaron su rumbo. A los 33 años, ingeniero agrónomo y oriundo de Chos Malal, David eligió regresar a su tierra luego de completar sus estudios para apostar por un proyecto propio, profundamente ligado a sus raíces.

Su vínculo con la apicultura comenzó casi sin darse cuenta, en la chacra familiar de Taquimilán. Allí, entre juegos, exploraciones y curiosidad por los insectos, empezó a desarrollar una mirada atenta hacia la naturaleza. Con el tiempo, esa fascinación se transformó en vocación.

El joven apicultor en diálogo con Mejor Informado.

“Yo jugaba en esta chacra con barquitos de papel, armaba diques y carreras de escarabajos. No imaginé que volvería para trabajar con abejas y producir miel, aunque siempre me gustó descubrir los insectos que encontraba”, recuerda David, con una sonrisa que mezcla nostalgia y gratitud, durante el diálogo con Mejor Informado.

Un rol clave en ese proceso lo tuvo Mirco Mosqueira, referente histórico de la apicultura en el norte neuquino. A su lado no solo aprendió el oficio, sino también una forma de entender la producción: con respeto por el entorno, paciencia y compromiso. Esa enseñanza, atravesada por una profunda amistad, sigue presente en cada paso que da, incluso tras su ausencia.

Riquelme obtuvo el quinto puesto en la categoría mieles oscuras y el octavo lugar en mieles claras.

Hoy, Riquelme lleva adelante su emprendimiento apícola combinando formación técnica y saberes adquiridos en el territorio. Sus mieles, reconocidas por su calidad, son el resultado de un trabajo minucioso que va desde el cuidado de las colmenas hasta la observación del entorno natural que define sus características.

La Expo Maciá, considerada uno de los encuentros más relevantes del sector, no solo incluye el concurso internacional de mieles, sino también actividades como el Concurso Internacional de Fotografía Apícola, la Expo Ovina, dinámicas a campo, conferencias y espacios de intercambio técnico y comercial.

Riquelme fue distinguido en la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur 2026, en la localidad entrerriana de Maciá.

En ese contexto, el logro de un productor del norte neuquino adquiere aún mayor dimensión. No solo por el nivel de competencia, sino porque pone en valor el potencial productivo de la región y visibiliza el trabajo que se realiza en zonas muchas veces alejadas de los grandes centros.

Más allá de los premios, la historia de David Riquelme refleja algo más profundo: la decisión de volver, de apostar por el lugar de origen y de transformar un legado en una oportunidad. En cada cosecha, en cada colmena, hay una identidad que se fortalece y una pasión que sigue creciendo.

Y en esa combinación de esfuerzo, memoria y territorio, el norte neuquino encuentra una nueva razón para sentirse orgulloso.