En una década, el aeropuerto Chapelco casi cuadruplicó su cantidad de pasajeros

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves habló con Canal 24/7 en el marco del acto hoy en Casa de Gobierno por el Día del Periodista acerca de las obras de remodelación que se inauguraron hace días en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de San Martín del los Andes, mejor conocido como Chapelco, de cara al comienzo de la temporada de invierno en la Provincia.

“Es una obra fundamental para la conectividad de la región de los Lagos del Sur con una inversión de más de $5.000 millones que logró ampliar la infraestructura, no solamente en el sector de arribos y embarques sino una mejora en la pista de rodaje que permite gestionar nueva conectividad”, expresó Esteves en primer lugar.

La ministra de Turismo manifestó que “el aeropuerto recibía en el 2016 80.000 pasajeros por año, ahora son más de 300.000, existe conectividad con ciudades como Córdoba, Buenos Aires y Rosario y estamos trabajando nuevas líneas y rutas de conectividad”.

Por otro lado, la funcionaria provincial sostuvo que las obras de remodelación generaron más de 90 puestos de trabajo directos y muchos indirectos, con lo cual valoró el movimiento económico.

Finalmente, ratificó que mañana se presentará en Buenos Aires ante los medios nacionales la oferta turística enfocada en el producto nieve que tiene Neuquén de cara al comienzo de la temporada de invierno en puntos centrales como San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Caviahue.