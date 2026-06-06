Con la mirada puesta en la temporada de nieve 2026, el gobierno de Neuquén inauguró este sábado la obra de remodelación y ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido como Chapelco, una de las principales puertas de ingreso a la cordillera neuquina. El acto fue encabezado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, junto a los intendentes de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, y de Junín de los Andes, Luis Madueño. También participaron autoridades provinciales, representantes de NeuquenTur y equipos técnicos que trabajaron en el proyecto.

Durante la ceremonia, Esteves transmitió el saludo del gobernador Rolando Figueroa, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda, y destacó que la Provincia cumplió con los plazos previstos para la ejecución de la obra. "Habíamos dicho que la primera etapa se iba a inaugurar previo al inicio de Semana Santa y cumplimos, y que la obra finalizada se iba a inaugurar previo al inicio de la temporada de invierno y estamos cumpliendo", señaló.

Una inversión estratégica para la Región de los Lagos del Sur

La ministra remarcó que la obra representa una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos y constituye una infraestructura clave para el desarrollo turístico de la región cordillerana. Según explicó, la ampliación permitirá brindar mayor comodidad a los pasajeros, incrementar la seguridad operativa y generar condiciones para sumar nuevas frecuencias aéreas.

"Es la puerta de entrada no solamente a San Martín de los Andes y Junín de los Andes, sino también a toda la Región de los Lagos del Sur", afirmó. La nueva terminal incorporó más de 1.000 metros cuadrados de superficie cubierta, prácticamente duplicando la capacidad existente. Entre las mejoras se destacan un nuevo hall de partidas, más espacios de espera, locales comerciales, sanitarios renovados, un sector VIP, oficinas operativas y administrativas y una reorganización integral de la circulación interna.

La ministra Esteves participó del corte de cintas del aeropuerto de Chapelco previo al inicio de la temporada de nieve - Foto: Neuquén Informa

Más obras para fortalecer la conectividad aérea

Además de la ampliación del edificio principal, el plan de inversiones incluyó la reparación de la pista de aterrizaje con una inversión de 465 millones de pesos. También se ejecutó el recambio de luminarias LED mediante un aporte del EPEN de 26 millones de pesos y se incorporó equipamiento específico para la temporada invernal, incluyendo una camioneta barrenieve y maquinaria destinada a garantizar la operatividad del aeropuerto durante las nevadas. En este caso, la inversión alcanzó los 316 millones de pesos.

Desde el gobierno provincial destacaron que la obra generó alrededor de 90 puestos de trabajo directos y una importante cantidad de empleos indirectos vinculados a la construcción y los servicios.

Un aeropuerto que multiplicó su movimiento de pasajeros

Esteves recordó que el crecimiento del aeropuerto ha sido sostenido durante la última década. Mientras que en 2016 Chapelco recibía cerca de 80.000 pasajeros anuales, actualmente supera los 300.000 usuarios por año, impulsado por el crecimiento del turismo en la cordillera neuquina y la consolidación de San Martín de los Andes como uno de los destinos más elegidos del país. "Necesitamos realizar todas las obras de infraestructura acorde al crecimiento que está teniendo nuestra provincia y a la importancia turística que tiene la región", sostuvo la funcionaria.

Actualmente, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos mantiene conexiones regulares con Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Desde el gobierno de la provincia de Neuquén trabajan para incorporar nuevas rutas y compañías aéreas que permitan seguir ampliando la conectividad de Neuquén con distintos puntos del país.

La ministra concluyó que la nueva terminal representa una mejora significativa para la experiencia de los visitantes y para los habitantes de la región, al fortalecer una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico y turístico del sur neuquino.