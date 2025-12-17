La localidad de Rincón de los Sauces y la provincia de Neuquén se encaminan a solucionar un problema constante para todos los vecinos, que se repetía en cada ocasión de tormenta y temporal. Se trata de la licitación para construir el nuevo puente sobre arroyo Carranza.

El puente actual presenta graves deficiencias y se suele inundar y volver intransitable cada vez que el arroyo crece y llega hasta la calzada. Este lunes se abrieron los sobres de la licitación, permitiendo así solucionar un problema de transitabilidad para mejorar la conectividad entre Añelo y Rincón, en la Ruta Provincial 5. En total, siete empresas presentaron sus ofertas.

El arroyo es un cauce aluvional de caudal semipermanente que, durante tormentas convectivas, recibe importantes aportes de escorrentía superficial. En esas circunstancias, el caudal supera la capacidad del badén norte, provocando la interrupción del tránsito vehicular. Esta situación impacta directamente sobre una vía estratégica que conecta Añelo y Rincón de los Sauces, fundamental para el acceso a las áreas hidrocarburíferas de Vaca Muerta.

La intendenta de Rincón, Norma Sepúlveda, fue consultada sobre este avance en La Mañana es de la Primera, transmitido en AM550. La funcionaria comentó que sabían que la decisión del gobernador Figueroa era intervenir en esta zona tan peligrosa que ha provocado una gran cantidad de accidentes con vehículos que intentaron cruzar durante temporales.

"La construcción de este puente es que los habitantes de Rincón de los Sauces dejen de quedar aislados. Y hoy con todo el desarrollo que tenemos en los yacimientos cercanos, también garantizar el funcionamiento de la industria", enfatizó Sepúlveda.

Así es el diseño del nuevo puente.

La intendenta manifestó sus deseos de que todo avance normalmente para que la obra empiece lo antes posible y que los plazos de ejecución sean los que corresponden y "de una vez poder lograr este tan anhelado puente", pidió.

En cuanto a los incidentes que se han registrado en el arroyo, Sepúlveda indicó que es una situación que se viene alertando hace mucho tiempo. Hace alrededor de un mes, tres vehículos fueron arrastrados por el barro y el agua en el Carranza durante una tormenta, cuando fueron sorprendidos por una correntada repentina que los arrastró hasta 300 metros dentro del cañadón.

"Celebramos y agradecemos la decisión del gobernador de invertir en esto tan necesario para los habitantes de Rincón de los Sauces", expresó.

Sobre los plazos, Sepúlveda indicó que tiene un plazo de ejecución de 690 días y el Gobierno especificó que el presupuesto oficial es de $8.512.345.060,80. La intendenta además destacó el acompañamiento y la fuerza de los habitantes de la localidad, que insistieron en cada gestión para solucionar un problema de años. "Están expectantes y muy esperanzados de que se realice cuanto antes esta obra", finalizó.

La obra contempla la construcción de un nuevo sistema de cruces sobre el arroyo Carranza, que permitirá reemplazar los badenes existentes, denominados Norte y Sur, por una infraestructura adecuada para garantizar el paso permanente de la Ruta Provincial 5. Actualmente, estos badenes de hormigón armado presentan severas limitaciones ante las crecidas del arroyo, lo que genera cortes frecuentes del tránsito y riesgos para la circulación.

