En el comienzo del otoño, con el cambio de colores en el norte neuquino, las familias crianceras comienzan a prepararse para la invernada, una de las dos etapas clave de la trashumancia. Graciela y Palmira Mellado son de arrieras que aman esta tradición y en pleno recorrido compartieron su experiencia y la labor que repiten año tras año.

"Aún estamos a cinco días de que lleguen a destino. ¿Y tienen ya cuántos días de arreo? 11. Salimos el 25 de Cajón Nuevo, acompañadas por su mamá de 81 años y su hermano Orlando", explicó la periodista de Prima Multimedios Celina Barchiesi junto a las hermanas Graciela y Palmira durante una entrevista para el Noticiero Central de Canal 24/7.

El recorrido de la familia Mellado es por demás extenso, pero su experiencia hace que puedan llegar a destino como lo han hecho durante toda la vida. Pero en los últimos años han ido sumando algo de confort a su abutada logística. "Salimos de nuestra veranada. Es un cajón de bardas y pasamos por todo lo que quieras. Pantanos, piedras, tenemos que andar esquivando. Es largo. Llegamos hasta un lugar y ahí ya venimos con burro. Después ya como tenemos la posibilidad de tener el vehículo, cargamos todo el vehículo y ahí venimos arriando y un chófer que trae el vehículo", añadieron ante la atenta escucha del periodista Nicolás Minisini.

Todo el viaje les lleva 16 días. En esas más de dos semanas hay mucho sacrificio y deben atravesar distintas condiciones climáticas. Y siempre llevan provisiones para subsistir en la ardua tarea del criancero trashumante. "Ellas llegaron al Rial (Chos Malal) y prepararon su almuerzo: un puchero de piernitas de chivo. A la tarde se carnea para comer un asado. El asado de chivo es lo más esencial", puntalizó Barchiesi junto a las hermanas crianceras.

Un pedido a las nuevas generaciones del Norte neuquino

Tras explicar que han superado los 60 años, las hermanas Mellado hicieron un llamado a la reflexión y se dirigieron directamente a los nuevas generaciones del Norte neuquino. A los jóvenes, a quienes deben evitar que estas tradicioes ancestrales se pierdan. "Esto es un sacrificio. Nosotros llevamos la sangre de nuestros antepasados. Por eso nosotros continuamos acompañando a nuestra madre, si bien ella no puede caminar, viene en silla de ruedas, y siempre que la traemos", detallaron.

Sobre el final de la entrevista, Barchiesi adelantó que este miércoles acompañará a caballo a las hermanas Mellado en su arreo. Luego las hermanas continuarán su recorrido hasta el lugar donde harán la invernada.

El video de la entrevista a las hermanas Mellado