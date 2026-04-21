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Martes 21 de Abril, Neuquén, Argentina
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Estaba en una crisis nerviosa

Desapareció, encontraron su auto vacío y la apareció en el bosque: rescataron a una mujer en los Siete Lagos

Tras un operativo que incluyó patrullajes y colaboración de guardaparques, la mujer fue localizada consciente pero atravesando un estado de angustia, y fue trasladada para recibir atención médica.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 21 de abril de 2026 a las 08:57
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Lo que comenzó como una angustiosa espera para sus familiares terminó con alivio: una mujer reportada como desaparecida fue localizada con vida este lunes en la Ruta de los Siete Lagos, en un estado de vulnerabilidad emocional que requería atención inmediata.

El operativo se activó tras la denuncia de un familiar directo, quien indicó no haber tenido contacto con la mujer desde la tarde del domingo. Según las autoridades, la última comunicación se habría registrado alrededor de las 16 a través de un servicio de mensajería instantánea. Posteriormente, se confirmó que la mujer se había retirado durante la madrugada desde el domicilio de una amiga, desplazándose en su vehículo particular.

Con estos datos, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó patrullajes en diversos sectores. Cerca de las 15:30, la policía recibió un aviso sobre la posible ubicación del automóvil en las inmediaciones del lago Falkner, en la conocida Ruta de los Siete Lagos. Al arribar, los efectivos encontraron el vehículo cerrado y sin ocupantes, lo que motivó un rastrillaje intensivo en la zona, con la colaboración de guardaparques, equipos de emergencia y personal de otras dependencias policiales.

Un crisis de angustia 

Finalmente, alrededor de las 17:30, una patrulla localizó a la mujer en una zona boscosa cercana. Aunque estaba consciente, atravesaba una crisis de angustia que dificultaba su desplazamiento. Tras un diálogo cuidadoso con los efectivos, accedió a regresar al sector donde se encontraba el resto del operativo.

Profesionales del sistema de emergencias médicas realizaron una evaluación inicial en el lugar y dispusieron su traslado al hospital local para garantizar una atención adecuada.

El rápido accionar coordinado de las distintas instituciones permitió que la mujer fuera encontrada con vida y recibiera asistencia en un contexto de extrema vulnerabilidad. Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración entre la policía, guardaparques y equipos de emergencia para resolver situaciones de riesgo de manera efectiva. 

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