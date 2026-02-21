El equipo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes de Villa La Angostura asistió este viernes por la tarde a una joven que resultó herida tras caer de un caballo durante una excursión. El hecho ocurrió luego de un ataque de chaquetas amarillas en un sector del Cerro Belvedere.

El alerta fue recibido alrededor de las 13 por parte de la propia víctima, oriunda de Buenos Aires. La mujer realizaba la actividad junto a su pareja en una zona ubicada al este del Lago Correntoso.

De acuerdo a la información oficial, los turistas y los caballos fueron atacados por un nido de chaquetas amarillas. La reacción del caballo provocó la caída de la joven, que impactó fuertemente contra el suelo.

Una vez en el lugar, los rescatistas constataron que la mujer no podía ponerse de pie por un fuerte dolor en la cadera. De inmediato fue inmovilizada y preparada para el traslado.

La víctima fue evacuada en camilla hasta una ambulancia y derivada al hospital local. Desde el operativo agradecieron la colaboración del personal de Parques y del centro de salud de Villa La Angostura.

¿Qué son las chaquetas amarillas?

Las chaquetas amarillas (Vespula germanica) son avispas invasoras presentes en la Patagonia desde la década del 80. Se caracterizan por su comportamiento agresivo y por acercarse a alimentos, lo que suele generar incidentes en picnics y asados durante el verano.

Estos insectos construyen nidos subterráneos y se alimentan de carne y restos orgánicos. Su picadura es muy dolorosa y puede resultar peligrosa debido al veneno que inoculan, especialmente cuando atacan en grupo.