Desesperada búsqueda de Kentuki: desapareció hace días y su familia no tiene ninguna pista

Lo que parecía una noche como cualquier otra terminó convirtiéndose en una angustia que todavía no encuentra respuesta. Desde hace varios días, una familia de Neuquén busca desesperadamente a Kentuki, un gato de seis años que desapareció misteriosamente tras salir al patio de su casa, una rutina que repetía todos los días.

Todo ocurrió el miércoles 22 de julio, alrededor de las 22, en el sector de Coperso / Terrazas del Neuquén. Según contó Micaela, el animal pidió salir al patio, como lo hacía habitualmente para hacer sus necesidades. Sin embargo, esa noche nunca regresó. Desde entonces, la búsqueda no se detuvo. Los dueños recorrieron calles, hablaron con vecinos y difundieron fotografías de Kentuki en distintos grupos de redes sociales dedicados a mascotas perdidas. Lo que más los inquieta es que, hasta el momento, nadie pudo aportar una pista, una foto o un dato que permita orientar la búsqueda.

"No tenemos absolutamente ninguna señal de él y eso es lo que más nos preocupa", explican, mientras mantienen la esperanza de que alguien pueda haberlo visto o incluso lo esté resguardando sin saber que tiene una familia que lo espera.

Kentuki es un gato gris atigrado con la panza blanca, está castrado, tiene seis años, es muy dócil y presenta una pequeña cicatriz en la oreja derecha, un detalle que puede ayudar a identificarlo. Su familia cree que, por su carácter tranquilo, podría encontrarse muy asustado y desorientado, lo que dificultaría su regreso por sus propios medios.

Por eso, solicitan que cualquier persona que viva o transite por la zona de Coperso y Terrazas del Neuquén revise patios, jardines, galpones o espacios donde el animal podría haberse refugiado. A veces, un pequeño dato puede marcar la diferencia y convertirse en el comienzo del esperado reencuentro.