La Ruta Nacional 237 quedó habilitada nuevamente desde las 17 en el tramo comprendido entre Piedra del Águila y Collón Curá, según informaron las autoridades.

La reapertura alcanza a vehículos particulares y al transporte de pasajeros, aunque se pidió transitar con extrema precaución debido a la presencia de hielo y nieve en distintos sectores y a las condiciones climáticas adversas que continúan afectando la zona.

Además, la portación de cadenas es obligatoria para circular por ese corredor vial.

Desde los organismos responsables también recomendaron evitar la circulación, salvo en casos de necesidad o urgencia, y solicitaron respetar todas las medidas de seguridad para conducir en condiciones invernales.

Por último, pidieron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer posibles modificaciones en el estado de las rutas ante la evolución del clima.