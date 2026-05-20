Destacan el potencial que tiene la Capital en la captación de empresas para la organización de eventos

Bureau Destino Neuquén es una agrupación que promueve el potencial que tiene la Provincia en general y la Capital en particular para el turismo de reuniones y eventos de excelencia, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo económico y a la internalización de la ciudad.

Joaquín García González, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y explicó de qué se trata la agrupación que está vigente en la capital provincial.

Sostuvo en primer lugar que “cada vez que quiere venir una empresa a organizar un evento a un destino trata de buscar la figura de Bureau, que es una agrupación de compañías, en nuestro caso hotelería y gastronomía, que tiene el objetivo de ayudar a la persona que quiere organizar un evento”.



En ese sentido indicó: “Somos 20 asociados que tenemos el objetivo de ayudar a quienes quieren organizar un evento, pasamos contactos, ofertas gastronómicas y hoteleras. Pensemos que los eventos son corporativos, turísticos o deportivos y lo que hacemos es facilitar muchas cosas”.

“Neuquén capital no tenía esta figura, sí otras ciudades de la Provincia. Encaminamos el proyecto y avanzamos para tener personería jurídica ya que las empresas buscan una asociación civil seria”, agregó.

Además manifestó: “Trabajamos con locales gastronómicos y organizaciones de eventos. Acompañan bodegas también, tenemos grupos diversos para ofrecer alternativas. Cuando viene una empresa busca este tipo de figuras porque le da seguridad y respaldo, siempre es una figura convocante, tiene un grupo de prestadores serios que da respuesta a este tipo de necesidades”,

“Neuquén cuenta con atractivos para atraer turistas. Hoy tenemos la posibilidad de estar en auge a nivel país, en parte del mundo se habla de Vaca Muerta, hay que aprovechar esa oportunidad estratégica, hay que aprovechar este destino emergente”, cerró García González.

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