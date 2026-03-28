Una especialista en Eventos y Sostenibilidad ponderó la puesta en marcha de la Ley de Turismo en Neuquén

En el marco del Foro Regional de la Asociación Global Equidad e Integridad (AGEI) que se desarrolla entre el 26 y el 28 de marzo en Neuquén, capital de la Provincia, realizó una exposición la asesora en Turismo de Eventos y Sostenibilidad en el sector público-privado, Fernanda Rodríguez, quien ponderó la puesta en marcha de la Ley Provincial de Turismo en términos de crecimiento de mencionada industria en el territorio.



“Estoy muy emocionada, participé en todos los foros, primero desde la gestión pública y después desde la privada. Voy a hablar en base a mi experiencia, me tocó trabajar en el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación como directora de Fiestas Nacionales y Eventos; y después me pasé al sector privado como directora ejecutiva de la Asociación de Realizadores de Eventos del país, y lo que yo pienso del segmento es que es una oportunidad de desarrollo para los destinos y trabajo para las familias” expuso la especialista en primer lugar.



Sobre la misma línea, Rodríguez destacó que “la industria del turismo significa para la Argentina el 6% del PBI. El turismo de reuniones depende de una planificación, tanto a nivel nacional como provincial, no nos quedamos mirando desde el Obelisco y caminamos todo el país, el trabajo que se viene haciendo de forma sostenida influye, y tiene que ver con que el turismo de reuniones crea empleo calificado”.



Además, Fernanda Rodríguez manifestó: “Cuando se apuesta al turismo de reuniones lo que más se pondera es la desestacionalización, es decir, generación de turismo más allá de la época del año; el que hace turismo en Neuquén gasta entre cuatro y seis veces más de lo que gasta cuando hace turismo de ocio”.



Y subrayó que “el 40% de los que viajan vuelven a hacer turismo de ocio con sus familias, creo que lo más importante es tomar al turismo de reuniones como un desarrollador y un elemento de desarrollo sostenible”.



El rol clave de Neuquén para el desarrollo de turismo de eventos

“Quiero felicitar por lo que se hace en Neuquén, están capacitando destinos emergentes siendo que no es necesario tener una gran infraestructura, a veces hay encuentros de 50 personas. Domuyo es un ejemplo de eso. La Ley Provincial de Turismo fomenta la sostenibilidad como eje que es lo que se viene trabajando”, valoró Rodríguez.



En el mismo sentido, la especialista señaló: “El turismo de reuniones y eventos necesita de la profesionalización, en la pandemia perdimos un montón de recurso humano que migró hacia otras industrias, desde la Argentina se está trabajando para mostrar la oferta que tenemos. Neuquén participa en ferias internacionales, donde van privados y provincias, y hay reuniones con quienes toman decisiones, y estamos midiendo muy bien”.



La sostenibilidad para las generaciones futuras como eje central

Finalmente, Fernanda Rodríguez hizo énfasis en la importancia de la sostenibilidad para las generaciones que vienen.



“Creo que estamos en una etapa donde tenemos que concientizar, el colapso de la biodiversidad ocupa los primeros puestos de acá a 10 años. No tenemos recursos financieros para apoyar a los países que se encuentran en desventaja para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, por eso debemos pensar en clave de sostenibilidad”, aclaró.



Y concluyó: “Me alegro de cómo se hace el foco en eso en Neuquén, no podemos perder competitividad en el ámbito internacional, donde se exigen parámetros de sostenibilidad”.