El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó la detección de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en un predio multiespecie de aves de traspatio en la localidad de Cervantes, provincia de Río Negro.

El diagnóstico fue realizado por el Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez, que analizó muestras enviadas tras la notificación de mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en distintas aves del establecimiento.

En el predio afectado se registraron casos en gallinas, gansos, patos y pavos, lo que motivó la activación inmediata del protocolo sanitario correspondiente.

Medidas sanitarias y zona de prevención

Tras la confirmación del brote, el SENASA delimitó un Área de Prevención (AP) alrededor del establecimiento afectado.

Dentro de esa zona se realizan:

Medidas de biocontención

Rastrillaje epidemiológico

Visitas a predios cercanos con aves

El objetivo es detectar posibles nexos epidemiológicos y evitar la propagación del virus en establecimientos avícolas del Alto Valle rionegrino.

Refuerzo de bioseguridad en establecimientos avícolas

Ante el riesgo sanitario, el organismo nacional indicó que todos los establecimientos de aves de corral cercanos deben reforzar las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad.

Estas acciones se encuentran establecidas en la Resolución SENASA N.º 1699/2019, que regula los protocolos obligatorios para prevenir el ingreso del virus en granjas avícolas.

Recomendaciones para predios de aves de traspatio

El SENASA recordó una serie de medidas preventivas para quienes crían aves en gallineros familiares:

Mantener las aves en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres.

Utilizar ropa exclusiva de trabajo para manipular los animales.

Higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones.

Evitar que aves silvestres accedan al agua o alimento de los gallineros.

Estas medidas buscan reducir el riesgo de transmisión del virus en explotaciones avícolas domésticas.

Qué hacer ante síntomas o mortandad en aves

El SENASA pidió a productores y personas que manejan aves que notifiquen de inmediato cualquier situación sospechosa.

Los síntomas pueden incluir:

Mortandad repentina

Signos nerviosos

Problemas digestivos

Dificultades respiratorias

Las denuncias pueden realizarse: