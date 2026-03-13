El Gobierno de Río Negro volvió a sentarse con el gremio docente UNTER y puso sobre la mesa una nueva propuesta salarial que intenta destrabar el conflicto: incluye un aumento del 5,29% en marzo, una suma fija de $250.000, actualización automática por inflación y mejoras en zona y movilidad, cambios que marcan diferencias con la oferta anterior que el sindicato había rechazado semanas atrás.

La reunión paritaria se realizó en la Secretaría de Trabajo y reunió a funcionarios del Ministerio de Educación y Derechos Humanos con la conducción del gremio docente. Allí, el Gobierno detalló una oferta que busca recomponer salarios y, al mismo tiempo, desactivar el malestar que había quedado tras la negativa de UNTER a la propuesta anterior.

En primer lugar, el nuevo planteo incorpora algo que no estaba en la oferta previa: un incremento directo del 5,29% en los haberes de marzo aplicado al sueldo bruto sobre todo concepto. Ese punto aparece como una señal clara de cambio en la negociación, ya que la propuesta rechazada semanas atrás no incluía un aumento inmediato, sino que se limitaba a una compensación económica y a un mecanismo de actualización por inflación.

Además, el Ejecutivo provincial mantuvo la idea de actualización automática bimestral ligada al promedio del IPC nacional y el índice de Viedma, una herramienta que busca evitar que los salarios queden atrasados frente a la inflación. Según la propuesta presentada, el primer ajuste se aplicará en abril tomando como referencia la inflación de febrero y marzo.

Por otro lado, el Gobierno volvió a incluir una suma fija de $250.000 por única vez por agente, presentada como compensación por la pérdida del poder adquisitivo de los últimos meses de 2025. Sin embargo, también hay cambios en este punto respecto de la propuesta anterior: ahora el pago se realizará por planilla complementaria en dos cuotas, la primera el 20 de marzo y la segunda el 20 de abril.

Pero las diferencias no terminan ahí. En esta nueva negociación también aparecieron mejoras específicas que no estaban en la oferta rechazada, especialmente para docentes que trabajan en zonas con mayor costo de vida o que deben trasladarse largas distancias.

En ese sentido, el Gobierno propuso duplicar el adicional por ubicación en las escuelas de Zona Andina y Andina Sur, que pasaría del 20% al 40% a partir de los haberes de marzo. Se trata de un reclamo histórico en regiones como Bariloche y El Bolsón, donde el costo de vida suele ser más alto que en otras localidades de la provincia.

Además, se planteó aumentar el tope del reconocimiento por movilidad, un punto clave para docentes que viajan entre localidades. Con la nueva propuesta, el límite pasaría a 1800 kilómetros mensuales para docentes y 2500 kilómetros para supervisores y equipos directivos, también a partir de marzo.

La conducción de UnTER confirmó que la propuesta será analizada en el Congreso convocado para el miércoles 18 de marzo. El día anterior, serán las asambleas en las seccionales, para definir los mandatos correspondientes. Además de la aceptación o no de la oferta, también se debera definir qué pasará con el paro pendiente del jueves 19.