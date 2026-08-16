El domingo 16 de agosto, Día del Niño, llegará con temperaturas propias del invierno en la provincia de Neuquén. Según la información disponible para la jornada, la capital provincial tendrá una jornada fresca a fría. Para quienes tengan actividades familiares al aire libre, la mañana será el momento más frío del día, por lo que será recomendable salir abrigados. En las localidades de la Cordillera, las condiciones serán más rigurosas, con temperaturas bajas y posibilidad de mantener sectores con nieve y hielo.

Neuquén capital: una mañana fría y una tarde más agradable

En la ciudad de Neuquén se espera un domingo frío durante las primeras horas, con una temperatura mínima estimada en torno a los 3°C, mientras que durante la tarde la temperatura podría alcanzar los 17°C.

El ascenso térmico permitirá una tarde más confortable para las familias que tengan previsto participar de actividades por el Día del Niño. De todos modos, el abrigo será necesario especialmente durante la mañana y hacia el cierre de la jornada.

Zapala: frío marcado en el centro de la provincia

En Zapala, el escenario será más invernal que en el área de los valles. La amplitud térmica y las bajas temperaturas características de la zona obligarán a mantener el abrigo durante buena parte del domingo.

La evolución de las condiciones deberá seguirse a través de las actualizaciones del SMN, especialmente para quienes tengan previsto circular por rutas del centro neuquino.

Chos Malal: una jornada invernal en el norte neuquino

En Chos Malal, el domingo se presentará con características propias de mediados de agosto, con temperaturas bajas y un ambiente frío durante buena parte de la jornada.

Las condiciones pueden variar rápidamente en el norte provincial, por lo que el seguimiento de las actualizaciones oficiales será importante para quienes deban trasladarse o realizar actividades al aire libre.

San Martín de los Andes: frío y paisaje invernal

En San Martín de los Andes, el invierno continuará marcando el ritmo del domingo. Las temperaturas serán considerablemente más bajas que en el Alto Valle y las condiciones cordilleranas requerirán especial atención.

Para quienes aprovechen el fin de semana largo para realizar actividades turísticas, será importante contar con ropa adecuada para bajas temperaturas y consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes.

Villa La Angostura: el frío se mantiene en la cordillera

Villa La Angostura tendrá también una jornada plenamente invernal. El frío será protagonista durante el Día del Niño y las condiciones cordilleranas pueden incluir sectores con nieve y hielo.

Quienes se movilicen por la zona deberán prestar especial atención a las condiciones de las rutas y caminos, particularmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.