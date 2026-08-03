12 cuotas sin interés y 10% de reintegro sin tope: los beneficios del BPN para el Día del Niño

A pocos días de la celebración del Día de la Niñez, que este año será el 16 de agosto, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) presenta una nueva edición de Super Días, una propuesta especial pensada para acompañar a las familias neuquinas en la compra de regalos y artículos para los más chicos.

La promoción estará vigente desde el 2 hasta el 9 de agosto inclusive en más de 300 comercios adheridos de toda la provincia, ofreciendo alternativas de financiación y ahorro en una amplia variedad de rubros vinculados a esta fecha especial.

Durante este período, quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito Confiable podrán acceder hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de reintegro -sin tope-, permitiendo distribuir los consumos en más tiempo y aprovechar mayores beneficios.

Por su parte, los clientes que utilicen tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por el BPN contarán con la posibilidad de financiar sus compras en hasta seis cuotas sin interés.

La promoción incluye comercios de juguetería, indumentaria, marroquinería, zapatería, bicicleterías, electrónica y computación, telefonía, librerías y artículos deportivos, brindando múltiples opciones para quienes buscan regalos o productos vinculados a la celebración.

Desde la entidad destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones que el banco impulsa para acompañar el consumo, fortalecer el comercio local y acercar herramientas de financiación a las familias neuquinas.

Para conocer el listado completo de comercios adheridos y las condiciones de la promoción, se puede consultar el sitio oficial www.bpn.com.ar. Además, el banco comparte novedades, promociones y beneficios vigentes a través de su cuenta oficial de Instagram @bancoprovincianeuquen.

Por último, quienes aún no cuenten con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén pueden solicitarlas de manera online desde la web de la entidad o acercarse a cualquiera de sus sucursales para acceder a los beneficios exclusivos disponibles durante todo el año.

De esta manera, el BPN reafirma su compromiso con la comunidad, acercando propuestas que combinan financiación, ahorro y beneficios concretos para acompañar una de las fechas más importantes para las familias neuquinas.





