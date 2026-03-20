La ciudad de Neuquén se prepara para recibir a vecinos y turistas con una agenda variada de actividades recreativas y culturales durante los próximos fines de semana largos. Según explicó Diego Cayol, Secretario de Turismo de la Municipalidad, en diálogo con AM550, se trata de jornadas “tremendas” de cuatro días, ideales para que familias y visitantes puedan disfrutar del entorno natural, la gastronomía local y recorridos históricos.

“Son dos fines de semana tremendos porque los dos son de cuatro días”, sostuvo Cayol.

Para este fin de semana largo, el viernes comienza con recorridos por chacras urbanas, en una actividad impulsada junto a agencias de viajes. El traslado parte del Centro de Informes Turísticos a las 15 y permite a los visitantes realizar degustaciones y conocer la producción local en un paseo familiar que combina caminata y aprendizaje. La ciudad registra un 40% de reservas turísticas para los próximos días.

El sábado y domingo, la propuesta se traslada al río Limay, donde se organizan flotadas y mini trekking, también con traslado desde el Centro de Informes. Las actividades, de más de dos horas de duración, incluyen espacios de degustación, recorridos por la ribera y son aptas para toda la familia, combinando naturaleza, deporte y recreación.

Además, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el lunes 23 se realizará un recorrido histórico junto a la Secretaría de Derechos Humanos, que parte del Centro de Informes Turísticos y recorre los sitios emblemáticos de la memoria en la ciudad, reforzando la idea de que cada fin de semana largo pueda vincularse con su contexto histórico y cultural.

“La idea es siempre en cada uno de los fines de semana largo hacer un recorrido que haga referencia a cuál es la razón de este fin de semana largo”. expesó Cayol.



Para Pascuas esperan mayor movimiento

Desde la Secretaría de Turismo anticiparon un aumento importante de visitantes para el próximo fin de semana largo de Pascua. Las actividades incluirán paseos por la Península Hiroki, con búsquedas de huevitos de chocolate para los más chicos, degustaciones de chocolates y repostería, todo dentro de un entorno natural impactante que permite disfrutar de la costa del río Neuquén sin afectar las áreas protegidas.

“Para este fin de semana tenemos el 40% de reservas. Venimos con un buen nivel y tenemos mucho más para Pascua. Realmente en Pascua vamos a estar muy bien, porque ya hay muchas consultas de distintos lugares y muchas reservas”, adelantó Cayol.

Cayol destacó también que el paseo costero sigue en expansión, conectando actualmente el Club Independiente con la calle Figueroa, y que se trabaja en la extensión hasta la calle Aguado, consolidando un espacio accesible y seguro para actividades recreativas.

¿Dónde se construirá el Neuquén Arena?

Por otra parte, se avanzan en proyectos de infraestructura turística y deportiva como el Neuquén Arena, un emprendimiento público-privado que busca ofrecer un espacio para eventos multitudinarios en la ciudad.

El proyecto se estudia cuidadosamente, evaluando ventajas y desventajas de distintos emplazamientos, con la intención de consolidar un estadio moderno y rentable que complemente la oferta turística y recreativa de Neuquén.

“Es un proyecto público-privado, ningún privado va a arriesgar una inversión en un espacio que nace con algún cuestionamiento”, reconoció Cayol; y agregó: “No vamos a hacer oídos sordos a los reclamos de la población. Vamos a buscar un espacio quizás en la meseta. No quiere decir esto que no se haga el Neuquén Arena. El Neuquén Arena es una realidad y la idea es tener formalizado el proyecto este año”.

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