Con el inicio de un nuevo fin de semana largo, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de Neuquén pondrá en marcha un operativo de control y prevención en rutas de la provincia. Las autoridades advirtieron que uno de los principales riesgos se da cuando muchas personas emprenden el viaje directamente desde sus trabajos, sin descansar previamente, por lo que recomendaron revisar el vehículo, consultar las condiciones climáticas y tomar un tiempo de descanso antes de salir.

El despliegue comenzará a partir de las 18 y abarcará puntos estratégicos de alto flujo vehicular:

Ruta 22 en Arroyito

Ruta 237 a la altura de Cutral Co y Bajada Colorada

Acceso a Villa Traful por las rutas 237 y 65

Ruta 40 sur entre San Martín de los Andes y Siete Lagos

Ruta 242 hacia el Paso Internacional Pino Hachado

Sectores cercanos a Zapala

Según informaron desde la Secretaría, la planificación del operativo se basa en un análisis del observatorio vial, que identifica las zonas críticas y los tramos con mayor concentración de tránsito durante los fines de semana largos.

El objetivo es prevenir maniobras peligrosas y garantizar la presencia del Estado en ruta, brindando acompañamiento a los conductores para que sus viajes se desarrollen con seguridad. Las autoridades destacaron que estas medidas vienen teniendo resultados positivos, ya que en los últimos fines de semana largos no se registraron víctimas fatales pese al aumento del flujo vehicular.

El operativo también se mantendrá durante los próximos fines de semana largos, dentro de una estrategia destinada a fortalecer la seguridad vial en toda la provincia.