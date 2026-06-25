Los miles de estudiantes que cada temporada eligen Bariloche para celebrar su viaje de egresados tendrán un beneficio extra. La Administración de Parques Nacionales resolvió aplicar un descuento del 30% en el valor de la entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi para los contingentes estudiantiles, una medida que comenzará a regir en los próximos días y se mantendrá vigente hasta el 15 de enero.

La confirmación fue realizada por el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, quien explicó que la decisión surgió luego de mantener reuniones con representantes del sector turístico, especialmente con agencias dedicadas al turismo estudiantil.

"Bariloche es indiscutidamente la capital del turismo estudiantil. Fomentarlo aún más también es acercar a los chicos a la naturaleza, a la conservación y a la protección del medio ambiente", destacó el funcionario.

La resolución ya fue firmada y solo resta que se cumpla el plazo administrativo correspondiente para su entrada en vigencia, por lo que el beneficio comenzará a aplicarse durante los próximos días. El descuento estará disponible hasta el 15 de enero, fecha en la que tradicionalmente disminuye la llegada de contingentes de egresados a Bariloche y comienza una nueva etapa de la temporada turística.

Larraburu remarcó que la iniciativa no solo apunta a facilitar el acceso de los estudiantes a uno de los parques nacionales más visitados del país, sino que también busca fortalecer la economía regional. "Cuantos más turistas llegan al parque, más repercusión hay en gastronomía, hotelería y comercios. Todo eso impacta en la economía de Bariloche", aseguró.

El Parque Nacional Nahuel Huapi es uno de los principales atractivos naturales de la región y cada año recibe a miles de visitantes que recorren sus senderos, lagos y miradores. Con esta bonificación, las autoridades esperan que más estudiantes puedan incorporar esas experiencias a su viaje de egresados y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo entre el turismo y el cuidado del ambiente.