La comunidad educativa de la Escuela Técnica N.º 1 de Bragado atravesó días de angustia luego de conocerse la estafa perpetrada por una preceptora, quien se apropió de los fondos destinados al viaje de egresados de los alumnos de 7° año. El dinero, reunido durante más de un año mediante rifas, tortas y el tradicional “chancho móvil”, rondaba los 50.000 dólares.

La noticia, que se viralizó en medios nacionales, llegó directamente al escritorio de Paz Lovisolo, CEO de Flybondi desde febrero de este año. Ante la magnitud del caso, la ejecutiva decidió intervenir de manera inmediata y confirmó que la aerolínea donará los pasajes de ida y vuelta para todo el contingente estudiantil.

El vuelo conectará Buenos Aires con el Aeropuerto Internacional de Bariloche desde donde los chicos continuarán hacia su destino final: El Bolsón. El contacto fue directo entre Lovisolo y Delfina Méndez, abogada y hermana de uno de los alumnos afectados.

La frase de la preceptora, “Me patiné la plata”, se convirtió en símbolo de indignación y dolor para las familias, que presentaron una denuncia penal colectiva por estafa agravada en condición de funcionaria pública. Sin embargo, el gesto de Flybondi transformó la frustración en esperanza y devolvió la ilusión del viaje de egresados.

Agencias de turismo locales también se comprometieron a colaborar, mientras la campaña solidaria continúa para cubrir otros gastos del contingente. El aporte de la aerolínea, que opera bajo el lema “la libertad de volar”, fue celebrado en redes sociales como un ejemplo de responsabilidad social empresaria.