140 nuevos profesionales egresaron del Instituto Superior en Seguridad (ISS) de la Policía del Neuquén, en un acto que reafirma el compromiso con la excelencia académica y el servicio a la comunidad.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Seguridad, Pablo Conforte; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez; el subjefe, Walter San Martín; integrantes del Consejo Asesor Superior (CAS); el subsecretario de Prevención, Luis Sánchez y el director de Seguridad, Hugo Capozzoli, entre otros.

La comisaria Silvina Retamal, a cargo de la rectoría de los Institutos Policiales, destacó que “quienes gestionamos una institución educativa encontramos el verdadero sentido de nuestra tarea en egresos como este. Aquí se refleja la convicción, el esfuerzo y la búsqueda permanente de excelencia”.

“Nuestra misión es formar profesionales con sólidos conocimientos técnicos, pero también con una profunda vocación de servicio, compromiso social y una mirada humana que esté a la altura de las demandas actuales de la sociedad”, señaló Retamal.

Asimismo, se puso en valor el legado de la comisaria retirada Amancay Espinosa como pilar en la construcción de una formación sólida, comprometida y con vocación de servicio.

Durante la ceremonia, se subrayó que los egresados asumen una responsabilidad central y que su labor impactará directamente en la vida de las personas, en la seguridad y en la construcción de una sociedad más justa.

Por su parte, el secretario de Seguridad expresó en su discurso que “este egreso no es solo la finalización de una etapa académica, es el inicio de una responsabilidad enorme. Cada uno de ustedes va a cumplir un rol clave en la protección de la ciudadanía y en la consolidación de una seguridad pública más cercana, profesional y eficiente”.

Además, anunció que se está trabajando en la articulación necesaria para avanzar hacia la formación universitaria de la fuerza. “Estamos convencidos de que la jerarquización de la Policía requiere dar este paso. Queremos una formación cada vez más sólida, con reconocimiento académico y acorde a los desafíos actuales”, expresó.

En este sentido, se destacó que los institutos cuentan con un cuerpo académico de excelencia y que la formación impartida es integral y profundamente humana, orientada a fortalecer valores, criterio profesional y compromiso social.

Fortalecimiento de capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad

Por su parte, el comisario inspector Martín Van de Genatche, director de Institutos Policiales de la Policía, remarcó la importancia de fortalecer la capacitación y profesionalización de las fuerzas. Al respecto, indicó que “la formación es la base de una seguridad moderna, cercana y eficiente”.

Van de Genatche se desempeña al frente de la dirección, con sede en la ciudad de Neuquén, área encargada de la formación y capacitación del personal policial a través de las escuelas de cadetes y subalternos, en articulación con el Ministerio de Seguridad.

Especialización

El ISS de la Policía ofrece tecnicaturas superiores de tres años para la especialización del personal, incluyendo Investigación Criminalística, Seguridad Vial, Investigaciones y Seguridad Penitenciaria. Estas carreras buscan fortalecer las competencias del personal en seguridad pública y ofrecen modalidades presencial y semipresencial.

Las formaciones son: Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística, enfocada en el análisis forense y técnico del delito; Tecnicatura Superior en Seguridad Vial con especialización en la gestión y control del tránsito; Tecnicatura Superior en Investigaciones, orientada al trabajo de campo y resolución de casos; y Tecnicatura Superior en Seguridad Penitenciaria, enfocada en la gestión de centros de detención.



