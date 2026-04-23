A través del programa Emplea Neuquén, el Ejército Argentino lanzó una convocatoria para cubrir un total de 329 vacantes en distintas localidades de la Provincia. La iniciativa busca acercar oportunidades concretas de inserción laboral y formación a jóvenes neuquinos.

Las vacantes se distribuyen de la siguiente manera: 66 en Neuquén capital, 126 en Covunco, 26 en Zapala, 65 en Junín de los Andes y 46 en San Martín de los Andes.

Quienes se incorporen desarrollarán tareas tácticas, técnicas y logísticas, así como también funciones administrativas y actividades vinculadas al mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades.

“Emplea Neuquén acompaña esta convocatoria del Ejército Argentino que se presenta como una alternativa de empleo y brinda también oportunidades de formación para los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral”, señaló la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas.



“Trabajamos para que cada neuquino tenga la posibilidad de aprovechar las oportunidades laborales que se generan en la Provincia”, añadió.

Los detalles de la convocatoria

Los aspirantes recibirán la educación e instrucción necesaria para desempeñar cada rol. El proceso de ingreso contempla la aprobación de un examen psicotécnico, un examen preocupacional y la instancia final del Curso de Admisión.

La convocatoria está dirigida a personas con interés en sumarse como soldados voluntarias, que tengan entre 18 y 24 años, sean argentinos nativos, por opción o naturalizados, cuenten con estudios primarios completos y no registren antecedentes contravencionales ni penales desfavorables.

Los voluntarios podrán prestar servicio en las unidades ubicadas en Zapala, Covunco, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Neuquén capital, en una propuesta que combina formación y experiencia laboral en el ámbito institucional.

Las personas interesadas en postularse podrán hacerlo de manera online a través del portal oficial de Emplea Neuquén, ingresando en https://mintrabajoydh.neuquen.gob.ar/empleaneuquen, donde encontrarán toda la información necesaria para completar el proceso de inscripción.



