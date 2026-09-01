El sábado 29 de agosto, en cumplimiento con lo comprometido por el Ministerio de Educación de Neuquén, ante la comunidad del Jardín número 27 de Valentina Sur, iniciaron los trabajos de cerramiento perimetral en un espacio contiguo a la institución.

Las labores, que continuaron durante todo el fin de semana y se prolongarán en los próximos días, son llevadas adelante a través del área de Mantenimiento Escolar de la Región Confluencia, dependiente del Ministerio de Educación.

Los trabajos consisten en la ejecución de un nuevo cerco perimetral de tipo premoldeado de hormigón para la ampliación de espacio de esparcimiento de la institución. De esta forma se integran casi 950 metros cuadrados nuevos al edificio existente. Mediante esta acción se busca otorgar mayor seguridad al espacio, evitar el ingreso de personas ajenas al establecimiento y anexar una nueva área para el uso pedagógico y recreativo de los niños.

La acción forma parte de lo acordado y adelantado por la ministra Soledad Martínez el pasado miércoles, tras la reunión que se realizó con referentes del gobierno escolar de diversos establecimientos de Valentina Sur.

Qué obras sumarán en el verano

Tal como se les adelantó a las autoridades del jardín, se proyecta para los meses de verano una intervención de mayor envergadura centrada en la readecuación integral del sector del patio.

Siguiendo el esquema aplicado en otras escuelas infantiles y primarias, la propuesta contempla la instalación de una plaza blanda, el rearmado de la zona de juegos, la construcción de un playón para esparcimiento deportivo y la colocación de una alfombra de césped sintético destinada a diversas actividades recreativas.





