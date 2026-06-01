El Gobierno de Neuquén, bajo la conducción política de Rolando Figueroa, puso en marcha en marcha a partir de diciembre del 2023 un profundo plan de reordenamiento y redistribución de los recursos del Estado en las áreas que esta gestión considera prioritarias: infraestructura vial, educación, salud, seguridad y desarrollo de servicios públicos elementales.

En ese sentido, y sobre todo a partir de la segunda mitad de la administración actual, hubo una clara aceleración en términos de desarrollo de obras de infraestructura para corregir el déficit de US$4.000 millones que dejó la gestión anterior de Omar Gutiérrez. Se avanzó en obras vinculadas a las áreas que se mencionaron en el párrafo anterior en el marco geográfico de un Plan de Regionalización que divide al territorio en siete regiones para atender las demandas de cada una de ellas.

Uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la gestión de Rolando Figueroa es la educación pública, que abarca desde construir escuelas hasta erradicar las aulas tráilers, pasando por aumentar el presupuesto para las partidas de refrigerio.

En este contexto, MejorInformado accedió al listado de las 19 obras escolares claves que potenciarán la educación pública en distintos puntos de la Provincia, desde las ciudades más grandes hasta pequeños pueblos del “interior profundo”.

Las obras que lleva a cabo el Gobierno neuquino en materia educativa

Escuela de Educación Técnica 25 (EPET) de Plottier: está en su etapa final y se consolida como una obra estratégica para el crecimiento técnico.

Escuela de Educación Técnica 9 (EPET) de Plottier: se están construyendo 12 aulas y un SUM que darán respuesta a una institución con 830 estudiantes y que tiene la orientación de Técnico Mecánico Electricista.

Escuela primaria 22 de Plaza Huincul (nuevo edificio): se hizo una inversión de $7.500 millones para hacer 2.500 metros cuadrados. Son 14 aulas, un SUM y un espacio para informática y biblioteca.

Escuela primaria número 164 de Caviahue: fue reconstruida y ampliada tras un incendio y se remodelaron 1.200 metros cuadrados. Se desprendió la construcción de un edificio para el CPEM 74 que compartía con la primaria.

Ampliación de la Escuela de Educación Técnica 21 (EPET) de San Martín de los Andes

Escuela primaria número 153 de Junín de los Andes: la obra fue reactivada por la gestión actual y tuvo una inversión de $4.500 millones. Dicho espacio fue pensado en un barrio cuya proyección demográfica es de 900 familias.

Edificios de las primarias 149 de Huaraco y 155 de Pil Pil.

Nuevo edificio de la primaria 360 de Senillosa.

Ampliación de la escuela primaria 225 de Chos Malal para terminar con el uso de tráilers.

Nueva escuela primaria 364 de San Patricio del Chañar.

Nuevo CPEM 109 de Chorrica que fue entregado hace algunas semanas.

Escuela de Educación Técnica 26 (EPET) de San Patricio del Chañar.

Nuevo edificio en ejecución de la Escuela de Educación Técnica 23 (EPET) de Añelo.

Escuela de Educación Técnica 24 (EPET) de Rincón de los Sauces en ejecución.

Escuela de Educación Técnica 15 (EPET) de Zapala en ejecución.

Escuela de Educación Técnica 28 (EPET) de Villa la Angostura adjudicada.

Escuela primaria número 369 de Senillosa (edificio nuevo finalizado).

Escuela de Educación Técnica 17 (EPET) de Neuquén (ampliación de aulas y talleres).

Nuevo edificio de la EIAJ número 3 de San Martín de los Andes en ejecución.

Llamado a licitación del CPEM 99 de Paso Aguerre.