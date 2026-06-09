Emprendedores y artesanos recibirán financiamiento de Pluspetrol para potenciar sus proyectos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén firmó un convenio con Pluspetrol para poner en marcha programas destinados a acompañar emprendimientos, fortalecer el entramado productivo y promover el desarrollo artesanal mediante la articulación entre saberes ancestrales, diseño e innovación. Con este fin, la empresa realizará aportes económicos.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo y la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, firmaron el convenio con la empresa Pluspetrol representada por Julián Escuder, Country Manager; y Santiago Sarachian, líder de Responsabilidad Social, acompañados por Matías Szapiro, gerente de Asuntos Institucionales.

Como parte del acuerdo, una de las principales líneas de acción será la implementación de la segunda etapa de Impacta Neuquén, un programa orientado a acompañar emprendimientos locales en etapas de desarrollo o crecimiento mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento.

Para su ejecución, Pluspetrol realizará un aporte de $200 millones destinado al financiamiento de emprendimientos ganadores, consolidando una inversión concreta del sector privado para fortalecer el desarrollo productivo, generar oportunidades y potenciar nuevos proyectos neuquinos.

El programa busca fortalecer proyectos con potencial mediante un recorrido integral de formación y acompañamiento destinado a profesionalizar emprendimientos, mejorar capacidades de gestión y potenciar negocios sostenibles que generen empleo y aporten al desarrollo económico.

La propuesta está dirigida a emprendimientos neuquinos con potencial de crecimiento, capacidad de innovación y compromiso con el desarrollo territorial, priorizando proyectos que puedan generar nuevas oportunidades laborales e impacto positivo en la economía local.

Cuevas destacó que estas acciones forman parte de una estrategia que la Provincia viene desarrollando junto al sector privado. “Desde Emplea Neuquén venimos desarrollando, en vínculo con las operadoras, distintas ofertas de capacitación y acompañamiento; en este caso, destinadas a emprendedores con potencial de crecimiento, entendiendo que un emprendimiento que crece es un emprendimiento que genera empleo”, expresó.

Además, remarcó los resultados obtenidos durante la primera edición del programa: “El año pasado participaron alrededor de 400 personas, que realizaron trayectos formativos virtuales y presenciales, y luego terminamos acompañando económicamente a 15 emprendimientos que hoy se encuentran implementando mejoras y proyectos trabajados durante el trayecto formativo”.

Por su parte, Santiago Sarachian explicó que la continuidad del programa responde al impacto logrado durante la primera experiencia conjunta. “Acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Trabajo por el segundo año del programa Impacta Neuquén. Es un programa que hicimos en conjunto para promover emprendimientos en toda la Provincia que, además de generar impacto económico, también tengan impacto ambiental o social y mejoren la calidad de vida de las comunidades”, señaló.

Por otra parte, el convenio contempla la implementación de una propuesta orientada a fortalecer las unidades productivas artesanales mediante la articulación entre saberes ancestrales, diseño e innovación. Para llevar adelante esta iniciativa, Pluspetrol Argentina realizará un aporte de 80.000 dólares, inversión que permitirá adquirir herramientas e insumos, financiar traslados de equipos técnicos y estudiantes, y facilitar la participación de artesanos y artesanas en espacios de exhibición y comercialización.

El proyecto tendrá alcance provincial y se llevará adelante de manera articulada junto a Artesanías Neuquinas, trabajando con artesanos, estudiantes universitarios, equipos técnicos y organismos especializados para fortalecer distintas cadenas productivas vinculadas al tejido, la madera, la cerámica y la platería, especialmente aquellas relacionadas con la cultura mapuche.

En este sentido, Luis “Titi” Ricciuto, presidente de Artesanías Neuquinas, destacó la importancia de sumar nuevas herramientas para fortalecer el trabajo artesanal en toda la Provincia. “Estamos muy contentos con esta propuesta y muy agradecidos porque necesitamos este tipo de asociaciones para fortalecer estos caminos”, señaló.

En este sentido, explicó que el objetivo será identificar nuevos perfiles productivos y potenciar el trabajo que ya se realiza en las comunidades. “La idea ahora es identificar potenciales artesanos y poder darles impulso a los diferentes productos y elementos que se trabajan en las distintas comunidades. Trabajamos con metal, cerámica, tejido, y buscamos darle una nueva mirada a esos diseños, aprovechando la experiencia y trayectoria que ya existe, para fortalecer ese trabajo en las comunidades”, concluyó.

A través de esta alianza entre el sector público y privado, el Gobierno continúa generando herramientas concretas para impulsar el desarrollo económico, fortalecer la producción local y crear nuevas oportunidades para neuquinos en todo el territorio.



