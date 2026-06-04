El crecimiento de Vaca Muerta ya no depende únicamente de las inversiones en pozos, ductos o plantas de tratamiento. La disponibilidad de profesionales capacitados se convirtió en uno de los principales desafíos para sostener la expansión del shale neuquino. En ese contexto, Pluspetrol abrió una nueva edición de Young Trails, su programa de jóvenes profesionales orientado a captar y formar talento para la industria energética.

La convocatoria está dirigida a graduados recientes y estudiantes próximos a finalizar sus carreras que busquen incorporarse a equipos de Exploración y Producción, áreas directamente vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. Las vacantes incluyen posiciones en Neuquén, uno de los principales centros operativos de la compañía.

La búsqueda refleja una necesidad creciente del sector. El avance de los proyectos no convencionales elevó la demanda de ingenieros, geólogos, geofísicos, especialistas en datos y otros perfiles técnicos que hoy son cada vez más disputados por las operadoras y empresas de servicios.

Con más de una década de trayectoria, Young Trails fue diseñado para acelerar la incorporación de nuevas generaciones a posiciones de responsabilidad dentro de la industria. Los participantes tienen la posibilidad de integrarse a proyectos estratégicos y desarrollar una carrera profesional dentro de una de las compañías con mayor presencia en la Cuenca Neuquina.

Pero la apuesta de Pluspetrol por la formación no se limita al reclutamiento. La empresa también se convirtió en uno de los principales aportantes privados al programa provincial de becas Gregorio Álvarez, al que destinó un millón de dólares por tercer año consecutivo. La iniciativa beneficia a miles de estudiantes neuquinos y busca ampliar las oportunidades educativas en toda la provincia.

Además, la compañía confirmó aportes para fortalecer el Instituto Vaca Muerta, un centro de formación técnica orientado a preparar mano de obra especializada para la actividad hidrocarburífera. El objetivo es acompañar la demanda de trabajadores que genera el desarrollo acelerado de los yacimientos no convencionales.

La relación entre educación y energía aparece cada vez más estrecha en Neuquén. Con inversiones récord, aumento de la producción y nuevos proyectos en marcha, las empresas comenzaron a mirar la formación de recursos humanos como una cuestión estratégica.

En ese escenario, programas como Young Trails buscan garantizar el recambio profesional que necesitará Vaca Muerta durante la próxima década. Porque detrás de cada nuevo pozo, planta o proyecto de exportación, la industria enfrenta un desafío tan importante como la infraestructura: encontrar y formar el talento capaz de sostener el crecimiento del principal motor energético del país.