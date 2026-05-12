Cipolletti vivió una jornada histórica con la entrega de 31 viviendas en el Distrito Vecinal Noreste y el inicio de un ambicioso proyecto urbano que transformará por completo la zona de calle Tres Arroyos. Pero mientras las familias comenzaban la mudanza y las topadoras avanzaban sobre el sector liberado, una denuncia en redes sociales encendió la polémica: aseguran que muchos gatos quedaron abandonados en medio del desalojo.

La reubicación de las familias permitió despejar uno de los sectores más emblemáticos y postergados del casco histórico cipoleño. Allí el municipio proyecta construir el futuro Parque Central, un espacio verde de más de cuatro hectáreas pensado para actividades recreativas, deportivas y de encuentro comunitario.

Sin embargo, la emoción por las nuevas viviendas rápidamente se mezcló con imágenes que comenzaron a viralizarse en redes sociales. Vecinos y proteccionistas advirtieron que varios animales quedaron deambulando entre las antiguas construcciones y las tareas de demolición.

“En el desalojo de las vías quedaron gatitos”, escribió una usuaria junto a un desesperado pedido de ayuda para encontrar hogares de tránsito y adopción.

Otros vecinos aseguraron haber visto al menos tres gatos asustados recorriendo el lugar mientras avanzaban las máquinas y los operarios.

Los mensajes no tardaron en multiplicarse. Algunas personas ofrecieron ayuda para adoptar, otras reclamaron que se contacte a las familias relocalizadas y también hubo fuertes críticas por la situación.

“Pobres angelitos”, “avísenle a esa gente que se olvidaron a los animalitos” y “si estuviera cerca ya lo habría rescatado” fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones.

En medio de la repercusión, vecinos señalaron además que la problemática de animales abandonados en la zona de las vías no es nueva y que desde hace tiempo existe una colonia de gatos que se reproduce sin control. Incluso advirtieron que varias hembras tuvieron crías recientemente y que la situación podría agravarse con el avance de las obras. Para colaborar contactar a Funpabia Cipolletti.