El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler encabezó, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, la entrega de 31 viviendas destinadas a familias del asentamiento Mariano Moreno en el Distrito Vecinal Noreste. De esta manera se reubicó a vecinos que viven sobre el corredor comprendido entre calles Tres Arroyos y Toschi para avanzar con la recuperación urbana de ese sector de Cipolletti.

La obra forma parte del programa provincial "Habitar Río Negro", impulsado por el Gobierno de Río Negro a través del IPPV y contempló la construcción de las 31 viviendas en el barrio Espejo, con financiamiento íntegramente provincial. Con esta entrega, varias familias dejaron atrás años de precariedad para acceder a casas con servicios básicos, infraestructura y mejores condiciones de habitabilidad.

El intendente entregó las viviendas

"Estamos en barrio Espejo, entregando 30 viviendas destinadas a las familias de calle Tres Arroyos. Es una zona históricamente vinculada al ferrocarril, donde quedaron algunos galpones y también familias ferroviarias que se asentaron allí hace décadas. Hay vecinos que llevan más de 20 años viviendo en ese lugar. Hoy las estamos relocalizando en estas nuevas viviendas. Las familias ya comenzaron con la mudanza y la verdad es que están muy contentas con este nuevo comienzo", dijo el intendente Buteler a través de un video en sus redes sociales, en el que se lo veía en el lugar.

La entrega de las casas marcó una jornada cargada de emoción para las familias que recibieron las llaves. El proyecto incluye monoambientes y viviendas de uno y dos dormitorios, diseñadas para responder a distintas realidades familiares. Además, los lotes cuentan con conexión de agua, energía eléctrica y alumbrado público.

La inversión superó los 1.500 millones de pesos y forma parte de una estrategia de urbanización que también apunta a transformar el espacio que hoy ocupa el asentamiento .

Foto: Municipio de Cipolletti

En ese sentido, el intendente también mostró como se comenzó a avanzar con máquinas en el espacio recuperado (casi cuatro hectáreas en una zona estratégica de la ciudad), para desarrollar un parque recreativo abierto a toda la comunidad cipoleña. "Ya comenzamos con la demolición del caserío para comenzar el proyecto de ordenamiento y obra del nuevo parque central. Vamos a dejar la Tres Arroyos impecable", dijo el intendente.