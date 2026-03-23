La Justicia Federal resolvió liberar al Estado nacional de su responsabilidad en el saneamiento ambiental de San Antonio Oeste y reavivó un conflicto que lleva décadas sin solución, dejando en el aire quién deberá hacerse cargo de uno de los pasivos más graves de la provincia.

El fallo, dictado en Viedma, cayó como una bomba en una comunidad que viene reclamando desde hace años por la contaminación generada por residuos de plomo. No se trata de un problema menor: hablamos de un daño ambiental profundo, persistente y con impacto directo en la salud de vecinos que todavía conviven con ese peligro silencioso.

Pero además, la decisión judicial introduce un giro que genera más preguntas que respuestas. Al desvincular al Estado nacional, se corre del centro de la escena uno de los actores clave en la historia del problema. Y ahí es donde el conflicto se vuelve más espeso: si Nación no paga, alguien tiene que hacerlo. O peor aún, nadie.

Mientras tanto, el proceso de remediación sigue siendo una historia inconclusa. Hubo avances, sí. También hubo empresas contratadas, obras iniciadas y promesas que se acumularon con el paso del tiempo. Pero la realidad es otra: el saneamiento nunca se terminó y el problema sigue latente, como una herida abierta que nadie logra cerrar.

En este contexto, la sensación que empieza a crecer en la región es de abandono. Porque más allá de las cuestiones técnicas o jurídicas, lo que está en juego es la vida cotidiana de una comunidad que lleva años esperando respuestas concretas. Y que ahora ve cómo la responsabilidad se diluye entre expedientes, fallos y decisiones que parecen mirar más los papeles que la realidad.

Además, el caso deja al descubierto un patrón que se repite: los grandes conflictos estructurales terminan atrapados en un laberinto institucional donde nadie se hace cargo del todo. Nación se corre, la Provincia queda bajo presión y el municipio aparece como el último eslabón de una cadena que no tiene un responsable claro.

Y en ese escenario, la política empieza a mirar de reojo. Porque este tipo de fallos no solo impactan en lo ambiental. También golpean en lo social y en lo político. Abren la puerta a nuevos reclamos, tensan las relaciones entre los distintos niveles del Estado y ponen en discusión el rol de cada uno frente a problemas que no admiten más demoras.