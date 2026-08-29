Una escuela rural histórica vuelve a cobrar vida: se reactivan las obras en la 77 de El Alamito

Durante diversas actividades desarrolladas en la región del Alto Neuquén, la ministra de Educación, Soledad Martínez, recorrió la obra en marcha del edificio de la escuela número 77 del paraje El Alamito, que ya alcanza un 30% de ejecución. Además, visitó el parador cedido por la comisión de fomento donde -de manera transitoria- funciona la escuela. El lugar fue reacondicionado luego de que el histórico edificio original -de la década de 1920- sufriera daños por la caída de un árbol, hasta que concluya la nueva construcción.

La edificación tendrá una superficie de más de 770 metros cuadrados y prevé una inversión superior a $2.200 millones. Su diseño posee un aula de nivel inicial con sanitarios, cuatro aulas más de grados de primaria y un salón multipropósito; además de los espacios de gobierno, salón de usos múltiples (SUM), hall de ingreso frío y otros seis sanitarios más; biblioteca, cocina y depósitos de cocina, de artículos de limpieza, y para el equipamiento de educación física. Contempla un portal de acceso, rampas de accesibilidad y escaleras, un playón recreativo y otro institucional, un sector de huertas y un espacio de estacionamiento.

La escuela rural primaria número 77, de período de clases marzo-diciembre y jornada completa, es una de las doce escuelas rurales recategorizadas este año, pasando de tercera a segunda categoría.

La modificación significó la creación de nuevos cargos de secretaría para la gestión de tareas administrativas y pedagógicas de la institución, permitiendo a quienes se encuentran en cargos directivos dedicar especial atención a los aspectos pedagógicos, mejorando la atención y el acompañamiento tanto de las infancias como de las familias y su comunidad educativa. La institución tiene una matrícula de 32 estudiantes, y posee además un turno vespertino, para estudiantes adultos apuntando a la finalización de su ciclo de nivel primario.

Acompañaron la actividad de la funcionaria provincial el vocal de Rama Inicial, Primaria y Especial, Leandro Policani; y la directora del Distrito Regional Educativo V de Chos Malal, Patricia Heredia.

Estas acciones reafirman una visión integral de la calidad educativa, entendiendo que la mejora del aprendizaje no solo requiere de entornos de enseñanza seguros, modernos y accesibles, sino también de condiciones institucionales que cuiden lo que ocurre dentro del aula. Invertir en infraestructura adecuada y, al mismo tiempo, fortalecer los equipos de gestión y el acompañamiento pedagógico permite consolidar a la escuela rural como un espacio habitable, inclusivo y transformador para toda la comunidad.











