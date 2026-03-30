Con una inversión de $2.200 millones, comenzaron las obras de la Escuela 77 de El Alamito

Se iniciaron los trabajos previos a la construcción del nuevo edificio de la Escuela Primaria Rural 77 del paraje El Alamito, en la región del Alto Neuquén. El colegio tendrá una superficie de más de 770 metros cuadrados y una inversión superior a $2.200 millones.



La institución funciona en la actualidad en instalaciones de un parador reacondicionado, que fue cedido a través de un convenio suscripto entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la comisión de fomento, en forma transitoria, hasta que se termine el edificio escolar nuevo. La comunidad educativa fue reubicada en ese espacio, tras sufrir daños en el edificio original de la escuela por la caída de un árbol.



La obra tiene un plazo de ejecución de 330 días corridos; contempla un aula de nivel Inicial con sus sanitarios, cuatro aulas más de grado y otro salón multipropósito; espacios de gobierno, Salón de Usos Múltiples (SUM), hall de ingreso frío y otros 6 sanitarios; biblioteca, cocina, depósitos de cocina, de artículos de limpieza, y para educación física; y en una planta de entrepiso una sala de tanques de reserva.



Fue diseñada con un portal de acceso, con sector de rampas y escaleras, un playón recreativo y otro Institucional, un sector de huertas y espacio de estacionamiento.



Durante la apertura de sobres para este nuevo edificio, el gobernador Rolando Figueroa puso en valor que “lo importante es defender esto, lo que tenemos. Yo creo que hay que valorarlo todos los días. Quienes hemos nacido en esta tierra o quienes hemos venido de otros lugares a quedarnos en esta tierra, seguramente tenemos muchísimas cosas para valorar y ojalá que lo sepamos defender”.



Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, expresó en recientes inauguraciones, respecto al proceso de concreción de nuevos edificios reactivados y proyectados enteramente desde el actual Gobierno, que “el sistema educativo tiene su razón de ser en las infancias, y desde esta gestión honramos ese compromiso construyendo las escuelas en los lugares que habitan nuestros estudiantes”.



La Escuela 77, de período de clases marzo-diciembre, tiene una matrícula de 32 estudiantes de primaria, con su correspondiente plantel de maestras de grado, personal directivo, docentes de áreas especiales y de técnicas agroecológicas. Posee también un turno vespertino, al que asisten estudiantes adultos para la finalización de su ciclo de nivel primario.



