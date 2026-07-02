La construcción del Polo Gastronómico “Terraza Norte”, que combina un sistema de estacionamiento subterráneo y locales comerciales en superficie, muestra un intenso movimiento de maquinaria pesada. Actualmente, las tareas operativas se concentran en el volcado de material estructural con la presencia en el lugar de más de 30 camiones mixer con 200 metros cúbicos de hormigón para consolidar los cimientos del complejo.

El intendente Mariano Gaido recorrió la obra junto a los representantes de las firmas adjudicatarias que ejecutan el proyecto. El intendente puntualizó que estas empresas neuquinas impulsan un desarrollo que precisa “una gran capital” como el Polo Gastronómico y el estacionamiento subterráneo, “pero además es la oportunidad para que tengamos locales de jerarquía gastronómica”.

Giulio Retamal, presidente de RJ Ingeniería -una de las tres empresas desarrolladoras del complejo-, dio detalles del proyecto en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550.

“Somos tres empresas neuquinas que nos asociamos para este gran desafío, el cual se originó con un llamado de la Municipalidad para concesionar ese espacio por una necesidad de estacionamiento, y luego de un análisis profundo, llegamos a la conclusión de proponer un espacio más multidisciplinario donde haya mucha gastronomía, entretenimiento, teatro y música”, expresó el empresario en primer lugar.

En ese sentido continuó: “Diseñamos un espacio donde se pueda compartir y encontrarse con amigos, pasar un buen momento; la idea es vivir experiencias como concepto general”.

Por otro lado, Retamal sostuvo que “después buscamos diseñar un lugar lindo, habrá una plaza en un tercer nivel con espacios cubiertos con estructuras metálicas que simbolizan araucarias para aportar la identidad bien neuquina”.

Detalló además: “En un primer nivel estará el estacionamiento, en el segundo habrá salas de espectáculos y un zócalo de locales que miran hacia la Plaza de la Mujer; mientras que en el tercero estará la plaza gastronómica donde habrá heladerías, cafeterías, etcétera”.

“Ahora desde Raúl Alfonsín se ingresará por el viaducto nuevo y se bajará por 9 de Julio, cuando se quiera salir hacia Centenario podrá hacerse por Salta y salir hacia el norte”, comentó en relación a los ingresos y egresos al complejo.

Manifestó también que se usará una aplicación para estacionar que lee la patente del vehículo y define la tarifa correspondiente en función de las horas.

“Es una apuesta fuerte, el proyecto está valuado en casi US$40 millones, los gastronómicos también van a invertir y hay muchos gastos, creo que Neuquén se merece tener un espacio así diseñado para recreación y gastronomía”, indicó Giulio Retamal en AM550.

Por otro lado, el titular de una de las empresas que se quedaron con la concesión del proyecto comentó que “creemos que la gente recibió muy bien esto y que cambiará la forma de vivir de las personas”.

Retamal explicó también que en este momento están en el proceso de recibimiento de propuestas de los interesados para conformar la oferta gastronómica, pero adelantó que no es la idea que haya locales de comida rápida o cadenas conocidas como Mostaza o McDonalds.

“No tiene sentido superponerse sobre lo que ya está en el mercado”, dijo.

Finalmente, el empresario explicó que el complejo tendrá 6.000 metros cuadrados y alrededor de 700 cocheras.

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