Neuquén entre las grandes capitales del mundo: presentaron los avances del nuevo Polo Gastronómico

En Neuquén, la construcción del Polo Gastronómico “Terraza Norte”, que combina un sistema de estacionamiento subterráneo y locales comerciales en superficie, muestra un intenso movimiento de maquinaria pesada. Actualmente, las tareas operativas se concentran en el volcado de material estructural con la presencia en el lugar de más de 30 camiones mixer con 200 metros cúbicos hormigón para consolidar los cimientos del complejo.

El intendente Mariano Gaido recorrió la obra junto a los representantes de las firmas adjudicatarias que ejecutan el proyecto. Durante la recorrida, resaltó: “Yo quiero poner en valor lo que es una inversión privada y una asociación público-privada. Ellos tienen adelante, a través de una licitación pública, una concesión. Fueron adjudicatarios a partir de una inversión privada, además neuquina. Esto lo quiero poner en valor. Quienes llevan adelante esta infraestructura, este desarrollo, esta inversión son empresas neuquinas”.

El intendente puntualizó que estas empresas neuquinas impulsan un desarrollo que precisa “una gran capital” como el Polo Gastronómico y el estacionamiento subterráneo, “pero además es la oportunidad para que tengamos locales de jerarquía gastronómica”.

“Estamos hablando de una inversión muy importante en la ciudad y además muy necesitada. Neuquén Capital se ha transformado en una ciudad turística, una ciudad de negocios, una ciudad de inversión”, señaló y valoró “que sean los neuquinos los que tomaron inicialmente la decisión de presentarse en la licitación y además de invertir con esta jerarquía”.

Las tareas técnicas en el terreno se desarrollan de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos y contemplan una intervención profunda para preparar las bases de la edificación.

Las tres firmas regionales a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) coordinan las distintas fases que comprenden el movimiento de suelo y el inicio de las estructuras de soporte en el subsuelo.

Giulio Retamal, representante de la firma RJ Ingeniería, brindó precisiones: “Estamos terminando el ítem de excavación, iniciando hoy las fundaciones. Ya con un hormigón bastante importante en el nivel inicial de la obra, del primer nivel de subsuelo de estacionamiento” y agregó que el plazo de obra es de 24 meses aproximadamente.

El diseño del complejo fue planificado para aportar una solución integral a las necesidades comerciales y de ordenamiento vehicular en el área céntrica. La edificación aprovecha los niveles inferiores para albergar un área de cocheras, mientras que el nivel peatonal estará destinado de forma exclusiva a propuestas de cocina y esparcimiento.

Ezequiel Regente, de la empresa Omega MLP, puntualizó que “la obra básicamente consiste en dos niveles de estacionamientos subterráneos para que en superficie se construya un Polo Gastronómico acorde a lo que la ciudad está necesitando ahora. Más que nada 650 lugares de estacionamiento aproximadamente y la cantidad arriba en superficie son más o menos 6.000 metros cuadrados de locales gastronómicos básicamente”.

Martín Lagos, integrante de Gran Valle Negocios, describió que el complejo va a tener dos accesos vehiculares, uno sobre nivel en la calle Salta por el que se va a ingresar al nivel inferior de estacionamiento, y otro sobre la Diagonal 9 de Julio, para ir al nivel superior. Además va a tener accesos peatonales para acceder tanto al sector gastronómico como a la terraza.

Indicó que muchos operadores de todo el país, algunos incluso con alcance internacional, se han interesado en el Polo Gastronómico. Por esto se dispuso la conformación de un comité gastronómico.

“Son los que en definitiva nos van guiando y asesorando respecto a cuál es el mejor mix de marcas operador con distintas categorías gastronómicas, así que estimamos que en los próximos 60 días ya vamos a poder ir informando cuáles son esas marcas con las que vamos cerrando acuerdos”, explicó Lagos.

Matilde Berri, presidenta de la sociedad vecinal Área Centro Este, valoró la jerarquización del sector y el beneficio que representará la obra para la principal vía de ingreso a la ciudad.

“Para nosotros es hermoso esto porque pasamos de venir a comer como muchos el sándwichito de bife acá en el carrito a tener una opción gastronómica importante y el tema del estacionamiento que es muy muy importante para la ciudad, así que todos recontentos. Estamos en todos lados y tratamos de venir a acompañar a Mariano (Gaido) en todos los desarrollos para esta zona tan importante que es la entrada de Neuquén”, expresó Berri.

Para Gaido, el futuro Polo Gastronómico “va a ser un lugar de encuentro, un lugar para poder tener posibilidades gastronómicas de jerarquía como tienen las grandes capitales del mundo. Neuquén se ha puesto con esta obra a nivel de las grandes capitales del mundo en lo que respecta a inversión privada. Esto cuando tantas veces se habla de la asociación público-privada, en Neuquén Capital es una realidad y de la mano de las empresas neuquinas”.





