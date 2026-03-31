Este martes la Municipalidad de Neuquén comenzó con la entrega del boleto estudiantil gratuito, para los alumnos del Instituto Vaca Muerta. Esto busca facilitar el acceso al transporte para quienes participan de los programas de capacitación en la ciudad.

El mismo se inauguró el pasado 16 de marzo y funciona en uno de los edificios del Polo Tecnológico. El Instituto es un centro de formación privado que dará cursos gratuitos sobre diferentes tareas relacionadas al desarrollo de la industria hidrocarburífera en la región.

En total hubo más de 13.000 inscriptos que se formarán en distintos roles para desempeñarse en la industria, la cual crece fuertemente en Neuquén.

En diálogo con Canal de Noticias 24/7, Gustavo Livoreiro, director de escuela técnica jubilado y actual Director Instituto Vaca Muerta, manifestó que es un desafío único en Argentina y en América Latina.

"Vino gente de Dubai que dijo que estamos a la altura de lo que están haciendo allá y en Houston respecto a la capacitación".

Primeras impresiones y un futuro alentador

Desde la inauguración las clases con los jóvenes inscriptos se desarrollan normalmente y destacó que se cumplió la cantidad de gente que asistió y permaneció. "Estamos por debajo del 10% de deserción en los primeros módulos, es inédito, no es un número que se maneje ni en la educación formal ni informal", enfatizó Livoreiro.

Los cursos de operadores, los más largos, finalizan en mayo y allí se hará la primera instancia de evaluación.

"La población que viene en estos momentos están entre los 19 y 25 años, con algunas personas de 30", detalló. "Es muy significativa la cantidad de gente que visitó la plataforma, más de 30 mil, y los 17 mil que se inscribieron", además agregó que todos los días llega gente a dejar su CV y que ya están pensando en otra convocatoria.

Las cursadas son de lunes a viernes y algunos sábados del mes para recuperar alguna clase. "Me sorprende el nivel de los estudiantes, las ganas que tienen, el compromiso. No hay institución que esté por debajo del 30% de deserción", destacó.