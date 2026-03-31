La Municipalidad de Neuquén comenzó este lunes con la entrega del boleto estudiantil gratuito para los alumnos del Instituto Vaca Muerta, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte para quienes participan de los programas de capacitación en la ciudad.

En diálogo con Pancho Casado en La mañana es de la Primera por AM550, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, detalló cómo se implementa esta iniciativa. “Ayer comenzamos a entregarlos a partir de las 18, porque los alumnos del Instituto Vaca Muerta asisten en turno vespertino. Ya otorgamos 150 boletos en esta primera jornada”, indicó.

El Instituto, inaugurado el 16 de marzo, tiene previsto capacitar a lo largo de este año a unos 2.500 jóvenes y aspirantes que buscan incorporarse al sector energético. Pasqualini subrayó la importancia de los proyectos formativos: “Estos programas son oportunidades para neuquinos y neuquinas, y la Municipalidad está presente en este acompañamiento”.

El boleto estudiantil, explicó la funcionaria, se renueva en cada corte de capacitación, que puede durar entre tres y cuatro meses, y finaliza una vez que concluye la formación. “Para nosotros es fundamental que el transporte acompañe la formación. Ya contamos con dos líneas de colectivos funcionando, y mañana comenzará a operar la línea 31, que conectará Confluencia con el Polo Tecnológico, pasando por barrios como Linares, Ramón y Soldi”, precisó.

La funcionaria también destacó la inversión municipal en el instituto, cuyo edificio demandó un esfuerzo económico de 10 millones de dólares: “La Municipalidad trabajó diariamente para que el instituto estuviera listo en la ciudad. Este espacio permitirá capacitar este año a 2.500 personas, y a lo largo de los próximos años, se proyecta formar a más de 17.000 jóvenes y adultos, según lo que la industria demanda”.

Respecto a la inscripción, Pasqualini aclaró que la Municipalidad no interviene en la selección de alumnos. “Eso lo define íntegramente el Instituto Vaca Muerta. Nosotros solo facilitamos la movilidad y acompañamos la capacitación. La próxima convocatoria será en mayo, y ya en la primera etapa se habían inscrito más de 13.000 personas”, detalló.

“El objetivo es que el empleo que se genere sea para neuquinos y neuquinas, y que los alumnos se formen acá, en la provincia. Fue un gran trabajo municipal para que el instituto funcione dentro del edificio del Pueblo Científico Tecnológico y transforme la zona”, concluyó.

Hasta el momento, la Municipalidad entregó más de 42.000 boletos estudiantiles y calcula que al finalizar el año se superará la cifra de 50.000, reforzando el compromiso con la formación y la movilidad de los estudiantes neuquinos.