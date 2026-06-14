Cómo estará el tiempo este domingo en Neuquén: mejora en los valles y persisten las precipitaciones en la Cordillera

Este domingo 14 de junio llegará con características típicas del invierno neuquino. Tras varios días marcados por lluvias, nevadas y fuertes ráfagas en distintos sectores de la provincia, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una mejora gradual en buena parte del territorio, aunque la Cordillera continuará bajo condiciones más inestables.

Neuquén capital: frío por la mañana y algo de sol por la tarde

La capital neuquina tendrá una jornada fría durante las primeras horas, con temperaturas cercanas al punto de congelación y cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde se esperan mejores condiciones, con algunos períodos de sol y una máxima que rondará los 11°C. El viento será leve a moderado, sin fenómenos significativos.

Zapala: ambiente fresco y cielo variable

En el Centro de la provincia, Zapala tendrá una mañana muy fría y una tarde con nubosidad variable. No se esperan precipitaciones importantes y las temperaturas máximas se ubicarán cerca de los 8°C a 10°C. El viento se mantendrá moderado, con algunas ráfagas aisladas.

Chos Malal: estabilidad y temperaturas bajas

El Norte neuquino presentará condiciones relativamente estables. En Chos Malal se prevé una mañana fría con mínimas cercanas a 0°C y una tarde fresca, con máximas que podrían alcanzar los 10°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones relevantes durante la jornada.

San Martín de los Andes: continúan las condiciones inestables

La localidad cordillerana seguirá bajo influencia de aire frío e inestabilidad. El SMN prevé abundante nubosidad, temperaturas bajas y probabilidad de precipitaciones aisladas, especialmente durante la mañana. La máxima se ubicará entre los 5°C y 7°C, mientras que el viento del Oeste continuará presente.

Villa La Angostura: posibles lluvias y nevadas en sectores altos

Villa La Angostura tendrá un panorama similar al de San Martín de los Andes. El domingo se presentará con cielo mayormente cubierto, ambiente frío y chances de lluvias o nevadas débiles en zonas elevadas. Las temperaturas permanecerán bajas durante toda la jornada y el viento podría intensificarse en algunos momentos.